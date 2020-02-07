شكرا لقرائتكم نور الدين بعد أزمة مباراة بيراميدز: تهمنا أسماءنا ونقف على مسافة واحدة من الجميع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق إبراهيم نور الدين حكم مباراة بيراميدز والأهلي، التي أقيمت مساء الخميس وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر الدوري المصري، مشددا على التزام طاقم الحكام بالحياد في كل المواجهات التي يديرونها.

قال نور الدين في تصريحات لبرنامج "الملعب مع شلتوت"، "نحترم لجنة الحكام ومسئولي اللجنة الخماسية وكذلك اللائحة التي تمنع الحكام من التصريح في وسائل الإعلام".

شدد على أن: ما أستطيع قوله إنني وزملائي نقف على مسافة واحدة من كل الأندية، ونتمنى عدم ارتكاب أي أخطاء في مبارياتنا، وإن حدثت أخطاء ألا تكون مؤثرة".

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أضاف أننا كحكام تهمنا أسماءنا أكثر من أي أحد آخر.