شكرا لقرائتكم الخطيب يكلف أمير توفيق بإنهاء صفقة أحمد حجازى فى الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كلّف محمود الخطيب رئيس الأهلي أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي بإتمام صفقة أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني الأول ونادي وست بروميتش الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبدأ مسئولو الأهلي مُبكراً رحلة ضم أحمد حجازي بناءً على طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الذى أبدى رغبته في تدعيم الدفاع بلاعب قوي ومُتميّز وبعد ترشيح أحمد حجازي رحّب المدرب السويسري بالتعاقد مع اللاعب الذى يُعد أفضل مدافع مصري خلال الفترة الماضية ، ورغم أن حجازي رفض من قبل فكرة العودة للدوري المصري إلا أن الأمور تغيّرت بالنسبة له مؤخراً لعدم مشاركته مع ناديه الذى ينافس في دوري القسم الثاني بإنجلترا لذا تغيّرت حسابات اللاعب وبدأ يُفكر بجدية في العودة للأهلي خاصة وأنه سبق وتعهّد لمسئولو القلعة الحمراء بأنه سيعود للأهلي حال انتهاء مشواره الاحترافي بأوربا ويرغب الأهلي في حسم صفقة حجازي مُبكراً قبل تدخل أندية أخرى بشكل يتسبب في ارتفاع قيمة اللاعب التسويقية وهو ما يحول دون إتمام الصفقة وقتها خاصة وأن الأهلي يرغب في إستعادة حجازي مقابل 3 ملايين دولار عل أقصى تقدير.

حجازى بدأ مشواره مع الكرة فى الإسماعيلى، وفى عام 2009شارك بأول مباراة له فى الدورى، ولتألقه استطاع أن يكون عنصرا أساسيا مع الفريق ليشارك فى 29 مباراة، ففى موسم (2009ـ 2010) شارك فى 16 مباراة، وفى موسم (2010،2011) شارك فى 11، وفى موسم(2011 ـ2012) شارك فى 9 مباريات، ومباراة وحيدة بكأس مصر.

واحترف حجازى فى فيورنتينا الإيطالى مقابل 1,5 مليون دولار وقتها، ثم ذهب إعارة فى موسم (2014 ـ 2015) إلى بروجيا ،وقد استطاع أن يتألق فى الدرجة الثانية وشارك مع الفريق فى 10 مباريات خلال الموسم، قبل أن تنتهى فترة إعارته ليعود مرة أخرى لفيورنتينا، ويطلب الأهلى شراءه ليقدم مواسم قوية فى القلعة الحمراء جعلت الأندية الأوروبية تتصارع على ضمه، حتى انتقل إلى وست بروميتش الإنجليزى قبل موسمين مقابل مليونى يورو.