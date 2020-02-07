شكرا لقرائتكم كارتيرون يرفع الحظر عن فرجانى ساسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، على رفع الحظر عن الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق، عقب استبعاده من المُشاركة في مباراة حرس الحدود، التي أقيمت مؤخراً في الجولة السادسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والتي انتهت بفوز الأبيض بثنائية نظيفة سجلها يوسف أوباما وأحمد زيزو، حيث اعتمد المدرب الفرنسي على "زيزو" بدلا من فرجانى ساسى.

وأوضح مصدر مطلع بالنادى الأبيض إن كارتيرون عاقب ساسى بالاستبعاد من مباراة حرس الحدود لتغيبه عن مران اللاعبين المستبعدين خلال فترة تواجد البعثة البيضاء بأنجولا لمواجهة أول أغسطس في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

وفى هذا الصدد، أوضح كارتيرون عقب الفوز على حرس الحدود، أن استبعاد اللاعب التونسي أمر يخصه ولا يريد التحدث فيه، خاصة إن المدرب الفرنسي قرر غلق صفحة حرس الحدود والتركيز في المواجهات المقبلة خاصة بعد انتظام اللاعب التونسى بصورة طبيعية في مران الفريق دون أزمة ممتثلاً للعقوبة الفنية، حيث قرر كارتيرون إعداده مع الفريق للمواجهات المقبلة بداية من لقاء الإسماعيلى فى الجولة السابعة عشر بالدورى، والمقرر إقامته بعد غد الأحد، والتي يرتبط بعدها الأبيض بمواجهة الترجى التونسى يوم الجمعة المقبلة في السوبر الإفريقى، ثم لقاء الأهلى يوم 20 من شهر فبراير الجارى في بطولة السوبر المحلى بالإمارات إلى جانب مواجهة الفريق الأحمر يوم 24 من الشهر ذاته في الدورى والتي طلب الأبيض تأجيلها ثم مباراتى الترجى في ذهاب وإياب دور ربع نهائي دورى أبطال إفريقيا المحدد لهما يومى 29 من الشهر الحالي و6 من شهر مارس القادم بخلاف لقاء بيراميدز في الدورى المحدد له يوم 2 من الشهر المقبل.