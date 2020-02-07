شكرا لقرائتكم الدبابة السنغالية آليو بادجي يعود لبلاده بشكل مفاجئ .. تعرف على السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يطير السنغالي آليو بادجي مهاجم الأهلي إلى بلاده خلال الساعات المقبلة من أجل تجديد جواز السفر الخاص بعدما حصل على إذن من الجهاز الفني للفريق بالسفر لمدة 48 ساعة فقط لإنهاء هذا الأمر وتجديد جواز السفر الخاص به الذي يرغب في تجديده منذ انتقاله للأهلي قبل عدة أسابيع.

وأنتقل بادجي للأهلي في يناير الماضي قادماً من رابيد فينا النمساوي مقابل مليوني يورو لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم ، وشارك اللاعب مع الأهلي في ثلاث مباريات حتى الأن بديلاً أمام النجم الساحلي التونسي بالقاهرة والهلال بالسودان في الجولتين الخامسة والسادسة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا قبل أن يظهر للمرة الثالثة مع الأهلي بديلاً أيضاً أمس، الخميس، أمام بيراميدز في الدوري وهي المباراة التي فاز فيها الأحمر بهدفين لهدف سجل بادجي أحدهما فيما كان الهدف الثاني من نصيف المالي ديانج.

ومن المقرر أن يستمر بادجي في السنغال لمدة 48 ساعة حسبما إتفق مع مسئولو القلعة الحمراء وبذلك سيكون من الصعب مشاركته في لقاء طلائع الجيش المقرر له الأثنين المقبل في الجولة الـ17 للدوري الممتاز وأن كان ذلك سيتحدد بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة وعقب عودة اللاعب من السنغال.

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ويُعد آليو بادجي أحد أهم الحلول الهجومية التي بات يعتمد عليها الجهاز الفني للفريق بقيادة رينيه فايلر خاصة بعدما أثبت اللاعب أنه صاحب قدرات فنية وتهديفية عالية.

احتفل نجم الأهلى الجديد السنغالى آليو بادجى بفوزه الأول فى صفوف الأهلى الذى حققه مع المارد الأحمر خلال مواجهته مع بيراميدز فى الجولة السادسة عشرة للدورى الممتاز، ولم يكن الفوز الأول للأفريقى بادجى فوزًا عاديًا، بل ساهم بشكل كبير فى تحقيق هذا الانتصار بإحراز هدف وصناعة الهدف الثانى الذى أحرزه النجم المالى آليو ديانج.

ونشر بادجى صورة له من المباراة خلال احتفاله بالهدف الأول للأهلى فى شباك بيراميدز، وقال فى تعليقه على الصورة، "لأول مرة فى الدورى فوزًا مهمًا هذه الليلة.. سعيد بتحقيق الهدف وتحقيق المساعدة فى الهدف الثانى"، كما احتفل ديانج بحصوله على لقب "نسر المباراة"، ونشر صورة من الاحتفال بهدف الفوز الذى أحرزه فى نهاية المباراة، وعلق عليها قائلا، "ثلاث نقاط عظيمة.. فريق العمل.. يالا يا أهلى".