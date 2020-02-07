شكرا لقرائتكم خبر عن الثنائى آليو بادجى وديانج يحتفلان بأول أهدافهما مع الأهلى فى الدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل نجم الأهلى الجديد السنغالى آليو بادجى بفوزه الأول فى صفوف الأهلى الذى حققه مع المارد الأحمر خلال مواجهته مع بيراميدز فى الجولة السادسة عشرة للدورى الممتاز، ولم يكن الفوز الأول للأفريقى بادجى فوزًا عاديًا، بل ساهم بشكل كبير فى تحقيق هذا الانتصار بإحراز هدف وصناعة الهدف الثانى الذى أحرزه النجم المالى آليو ديانج.

ونشر بادجى صورة له من المباراة خلال احتفاله بالهدف الأول للأهلى فى شباك بيراميدز، وقال فى تعليقه على الصورة، "لأول مرة فى الدورى فوزًا مهمًا هذه الليلة.. سعيد بتحقيق الهدف وتحقيق المساعدة فى الهدف الثانى"، كما احتفل ديانج بحصوله على لقب "نسر المباراة"، ونشر صورة من الاحتفال بهدف الفوز الذى أحرزه فى نهاية المباراة، وعلق عليها قائلا، "ثلاث نقاط عظيمة.. فريق العمل.. يالا يا أهلى".

وقاد الثنائى الأفريقى آليو ديانج وآليو بادجى الأهلى لرد الاعتبار أمام بيراميدز والفوز بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما، مساء الخميس باستاد الدفاع الجوى فى الجولة السادسة عشرة للدورى الممتاز، فى البداية تقدم على جبر لفريق بيراميدز فى الدقيقة 54، وتعادل بادجى للأهلى فى الدقيقة 77، قبل أن يسجل ديانج هدف الأهلى الثانى فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

ونجح الأهلى بفضل "الريمونتادا الأفريقية" فى التغلب على بيراميدز الذى فاز على الأحمر 3 مرات الموسم الماضى بواقع مرتين فى الدورى ومرة فى الكاس ووذلك بفضل عائلة "آليو" فقد سجل السنغالى آليو بادجى والمالى آليو ديانج هدفين ليواصل الأحمر مسيرة الانتصارت المحلية الرائعة ويفوز فى 13 مباراة من 13 مباراة خاضها ليصل للنقطة 39، فيما توقف رصيد بيراميدز عند 26 نقطة فى المركز الخامس.

جاءت بداية المباراة بشكل حماسى من جانب الفريقين وأن كانت الغلبة للمارد الأحمر الذى اعتمد فى هجماته على المثلث الهجومى أجاى والشحات وقفشة وظهرت أولى الهجمات الخطرة للأهلى عن طريق أجاى الذى كاد يسجل هدفاً فى الدقائق الأولى بعدما لعب كرة رائعة بالكعب لكن المهدى سليمان يتألق وينقذ الموقف، وواصل الأهلى سيطرته على منطقة وسط الملعب فيما اعتمد بيراميدز على الهجمات المرتدة.





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بمرور الوقت نشط أداء بيراميدز بشكل واضح، كما زاد الأهلى من هجماته على مرمى المهدى سليمان، لكن دون خطورة حقيقية بفضل تفوق دفاع الفريقين.. حسين الشحات قاد هجمة خطرة من ناحية اليمين وراوغ دفاع بيراميدز، لكن دفاع صاحب الأرض أنقذ الموقف، بعدها اضطر بيراميدز لإجراء تغيير بخروج عمر جابر للإصابة وشارك عمر لعيونى بدلاً منه.

فى الدقائق الأخيرة من الشوط الأول حاول الفريقين التسجيل كانت الخطورة للأهلى، لكن دون جدوى ليُطلق إبراهيم نور الدين حكم المباراة صافرته مُعلناً نهاية الشوط بالتعادل السلبى.

بدأ بيراميدز الشوط الثانى بشكل أكثر نشاطاً وهجومياً وسنحت له أكثر من فرصة عن طريق أنطوى وأسفر الضغط الواضح من بيراميدز عن هدف سجله على جبر من ضربة راسية جيدة حيث أحسن التعامل مع ضربة ركنية وسددها براسها فى شباك محمد الشناوى خلال الدقيقة 54، وبعدها حاول الأهلى السيطرة على وسط الملعب وزيارة شباك المهدى سليمان لكن دون جدوى.

فى الدقيقة 65 أجرى فايلر المدير الفنى للأهلى تغييران دُفعة واحدة بنزول السنغالى بادجى ووليد سليمان بدلاً من مروان محسن ومحمد مجدى قفشة، وحاول الأحمر الضغط هجومياً على بيراميدز، وأشهر إبراهيم نور الدين البطاقة للمدرب المساعد للمدير الفنى لفريق بيراميدز، وكذلك لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى، وتلقى وليد سليمان كرة عرضية سددها "لوب"، لكن تصل بسهولة لحارس بيراميدز.

الهجوم الأهلاوى أسفر عن هدف "مُشترك" للأهلى فقد أستغل ديانج كرة مُرتدة من دفاع بيراميدز وسدد كرة قوية بيسراه تصدم بـ"جسد" بادجى وتدخل شباك بيراميدز ليُسجل السنغالى هدف التعادل للأهلى فى الدقيقة 77 بعدها عاد بيراميدز لتشكيل خطورة حقيقية على مرمى الأهلى وكاد دودو الجباس ينفرد بمحمد الشناوى لكن أيمن أشرف يتدخل ويمنعه ويحصل على بطاقة صفراء للخشونة، وشارك كهربا بدلاً من حسين الشحات فى الدقيقة 86 ،وأنقذ محمد الشناوى هدف مُحقق من على جبر الذى سدد برأسه بعدما تلقى كرة رائعة من ضربة ركنية وكاد يُسجل هدفاً مُشابهاً للهدف الذى سجله جبر لكن الشناوى تألق وأنقذ الموقف، وسجل ديانج هدفاً رائعاً فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعدما استغل "دربكة" أمام دفاع بيراميدز وسدد كرة بشكل مُتميز ليعلن الهدف الثانى للأهلى وقام الحكم بطرد أحمد ايمن منصور ورجب بكار من بيراميدز كما اشهر البطاقة صفراء لإسلام عيسى وبعدها ينتهى اللقاء بفوز الاهيل بهدفين لهدف.