شكرا لقرائتكم خبر عن مروان الشوربجى ومحمد الشربينى يتأهلان لربع نهائي موتور سيتى للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار على منافسات دور الـ 16 ببطولة موتور سيتى لرجال الإسكواش، التى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 5 فبراير الجارى حتى التاسع من نفس الشهر، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 76 ألف دولار.

ويمثل مصر فى البطولة كل من: كريم الحمامى، محمد الشربينى، زاهد سالم، محمد أبو الغار، ومروان الشوربجي. وجاءت نتائج المصريين فى هذا الدور كالتالى:

خسارة زاهد سالم أمام الفرنسى بنجامين أوبيرت بنتيجة 3/1، فى مباراة استغرقت 55 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى : 11-8, 11-5, 7-11, 11-4.

كما خسر محمد أبو الغار المصنف التاسع عالمياً أمام منافسه القطرى عبد الله التميمى بنتيجة 3/2 فى مباراة استغرقت 59 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11, 13-11, 11-9, 6-11, 11-7.

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وفاز محمد الشربينى على منافسه الفرنسى جريجور مارش بنتيجة 3/0 فى مباراة استغرقت 53 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 11-8, 11-7.

وتغلب مروان الشوربجى المصنف الثامن عالمياً على منافسه الإنجليزى جورج باركر بنتيجة 3/1 فى مباراة استغرقت 52 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-9, 11-9.

ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، حيث توج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجاري، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.

كما حصد كريم عبد الجواد لاعب الأهلى والمصنف الرابع عالميًا لرجال الإسكواش بطولة ايدينبرج التى أقيمت باسكتلندا فى فبراير الجاري، ليحصد ثالث ألقابه بعد التتويج ببطولتى مصر الدولية وتشانل فاز، كما حصدت نور الطيب المصنفة الخامسة عالمياً ولاعبة هليوبوليس، بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الإسكواش لتتوج بثانى ألقابها منذ انطلاق الموسم الجاري، حيث كانت البطلة المصرية قد توجت ببطولة الصين المفتوحة، كأول بطولة فى انطلاق موسم الاسكواش 2019/2020.