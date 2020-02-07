شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. محمود علاء الأسطورة التاريخية للدفاع فى ميت عقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن محمود علاء مدافع نادى الزمالك نجح بقوة في أن يصبح المدافع التاريخى للقلعة البيضاء وهو الذى نجح في تسجيل أهداف سواء عن طريق ركلات الجزاء أو الرأس .

و يمتلك محمود علاء مقومات قوية قى تسجيل ركلات الجزاء جعل جميع المدراء الفنيين يعتمدون عليه في التسديد ، خصوصا و أنه لاعب يمتلك فنيات هجومية أيضا للزيادة في العمق و الوصول إلى مرمى الخصم .

و أحرزعلاء مؤخرا هدف لفريقه من ركلة جزاء في مرمى حرس الحدود في الجولة الـ 16 بالدورى في المباراة التي شهدت فوز الأبيض بنتيجة 2 / 0 ، ليرفع رصيده إلى 3 أهداف سجلهم جميعًا من ركلات جزاء فى الدورى الممتاز بداية من الموسم الجارى.

بهذا الهدف يُصبح محمود علاء الهداف التاريخى لمدافعى الزمالك، حيث وصل مجموع أهدافه إلى 23 هدفًا ليتفوق بذلك على أشرف قاسم، نجم دفاع الأبيض السابق، والذى سجل 22 هدفًا مع القلعة البيضاء فى بطولة الدورى الممتاز.

وانضم علاء للزمالك قادمًا من وادى دجلة فى صيف 2017، بعد أن خاض تجربة ناجحة مع حرس الحدود.

استقر مسئولو الزمالك على تعديل عقد محمود علاء، مدافع الفريق الأبيض، وذلك بعدما أعلن مرتضى منصور، رفضه نهائيًا لاحتراف اللاعب فى الدورى التركى بعدما تلقى عرضًا من سيفاس سبور متصدر البطولة التركية لضم اللاعب علي سبيل الإعارة لمدة 6 اشهر قابلة للبيع النهائي عقب نهاية الموسم، على أن يتقاضى محمود علاء لـ750 ألف دولار مقابل الحصول على خدماته على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية وحتى نهاية الموسم مع وجود بند بأحقية الشراء النهائى عقب نهاية فترة الإعارة.

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و يرصد الخليج 365 لقطات توضح ملامح الإصرار وةالعزيمة على محمود علاء في الصور التالية :



محمود علاء



مدافع الزمالك محمود علاء



محمود علاء



محمود علاء



محمود علاء فى العمرة