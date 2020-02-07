شكرا لقرائتكم خبر عن وحشتونى.. تركى آل الشيخ فى "لوك" جديد يطمئن جمهوره على حالته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، فى "لوك" جديد، بعد تعافيه من الحالة الصحية التى ألمت به مؤخرا، مطمئنا جماهيره ومتابعيه على تحسن صحته، ونشر آل الشيخ صورة له بعد العملية الجراحية التى خضع لها، صحبها بتعليق: "وحشتونى".





وكان المستشار تركى آل الشيخ ظهر فى فيديو بعد إجرائه العملية الجراحية بأحد المستشفيات فى مدينة نيويورك لإزالة ورم، وتوجه بالشكر إلى كل من سأل عنه خلال الفترة الماضية.

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المستشار تركى آل الشيخ

وقال تركى آل الشيخ من خلال الفيديو: "أشكر كل من سأل عنى وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان.. أنا بخير وأعود للسعودية خلال أسبوعين.. وحشتونى ومكانكم جميعاً فى القلب."

كان المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، والرئيس الشرفى للنادى الأهلى، قد خضع لعملية جراحية ناجحة لإزالة ورم داخل مستشفى new york presbytrrian - weill cornel، بولاية نيويورك الأمريكية.

وعلق تركى آل الشيخ عقب فوز الأحمر على بيراميدز فى بطولة الدورى المصرى، قائلا: "مبروك الحمد الله الفوز، العقدة راحت بعدى، واللى يلعب معنا يستحمل" عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك .

من ناحية أخرى، أعلن تركى آل الشيخ، الرئيس الشرفى للنادى الأهلى، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، حضور مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى المصرى يوم 24 من الشهر الجارى، حيث قال: "إذا استمر موعد مباراة القمة في يوم 24 فبراير في القاهرة على موعده، ومدنى الله بالصحة، فإن نيتى إن شاء الله أحضر المتش واستمتع مع الجمهور".