شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكاف يشيد بأداء فراعنة الصالات بعد التأهل لكأس العالم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، بمستوى المنتخب المصرى لكرة الصالات خلال بطولة الأمم الأفريقية لكرة الصالات المقامة بالمغرب، وذلك خلال لقائه الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى والمشرف على كرة الصالات أثناء زيارته لمدينة العيون المغربية والتى تستضيف البطولة.

ويلتقى منتخبنا الوطنى اليوم مع نظيره المغربى فى المباراة النهائية فى العاشرة مساءً، بعدما تأهل فراعنة الصالات إلى كأس العالم في ليتوانيا 2020 بوصولهم للمباراة النهائية.

وأبدى أحمد أحمد إعجابه بمستوى المنتخب المصرى ووصوله لكأس العالم ليتوانيا 2020، مؤكداً أن المنتخب المصرى قدم أداءً مميزاً خلال البطولة .

وسأل رئيس الكاف سحر عبد الحق عن توقعاتها للمباراة النهائية، وقالت عضو اتحاد الكرة إن المنتخب المصرى والمغربى وصلا لكأس العالم، وإنها تتمنى الفوز للمنتخب المصرى.

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جاء ذلك على هامش اجتماع أحمد أحمد بوفود المنتخبات المشاركة فى بطولة الأمم الأفريقية لكرة الصالات فى وجود فوزى لقجع رئيس اتحاد الكرة المغربى والرابطة الإعلامية بمدينة العيون وأشاد بالتنظيم مؤكدا على نجاح البطولة.

وكرمت الرابطة الإعلامية الدكتورة سحر عبد الحق، ونادر رشاد المدرب العام بالجهاز الفنى لمنتخب مصر لكرة الصالات، كما حرصت خديجة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المغربى على تكريم سحر عبد الحق .

وأشادت سحر عبد الحق خلال التكريم بمدينة العيون والجهود المبذولة فى المنشآت الرياضية الكثيرة بالمدينة والاهتمام بالرياضة على مستوى الرجال والنساء، وقالت إن العيون تشبه مدينتى الأقصر وأسوان بمصر وأنها تتمنى زيارتها فيما.

من ناحية أخرى عقدت اللجنة المنظمة للبطولة الاجتماع الفنى استعدادا للمباراة النهائية التى تجمع المنتخب المصرى والمغربى بحضور طاقم حكام المباراة التونسى والدكتورة سحر عبد الحق مندوب عن المنتخب المصرى ونواف المدير الإدارى ومندوب المنتخب المغربى وتم الاتفاق على كافة الأمور الخاصة قبل بداية المباراة ومراسم تسليم كاس البطولة عقب نهايتها .

وتقرر أن يرتدى المنتخب المصرى زى أبيض كامل، فيما يرتدى المنتخب المغربى القمصان الحمراء والشورت الأخضر.