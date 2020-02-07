الفيفا يخطر المصري البورسعيدي برفع الإيقاف عن ايزي ايميكا

تلقت إدارة النادى المصرى خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» يخطرها بأحقية النادى فى قيد لاعبيه المعارين عقب نهاية فترة إعارتهم للأندية الأخرى .

جاء الخطاب ردًا على الشكوى التى تقدم بها النادى المصرى للاتحاد الدولى ضد اللجنة الخماسية المشكلة لإدارة الإتحاد المصرى لكرة القدم والتى كانت قد أعلنت

رفضها لقيد لاعبى المصرى المعارين فى حالة انتهاء إعارتهم.

كما تلقت إدارة النادى خطابًا رسميًا آخر من الاتحاد المصرى لكرة القدم يخطرها برفع الإيقاف عن لاعبه النيجيرى إيزى إيميكا، وكانت اللجنة قد أوقفت اللاعب لأجل غير مسمى نتيجة عدم سداده لمستحقات

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وكيله السابق نادر السيد والبالغة 48 ألف دولار .

ونجح كل من محمد الخولى نائب رئيس النادى والمهندس عدنان حلبية عضو مجلس الإدارة فى التواصل مع نادر السيد والتفاوض معه لإنهاء الأزمة وعدم إيقاف اللاعب وتخفيض المبلغ الى 16 ألف دولار فقط.

وقامت إدارة النادى بسدادها فورًا على أن تخصم من مستحقات اللاعب فيما بعد، وتم إخطار لجنة الاستئناف بالاتحاد المصرى لتصدر قرارها برفع الإيقاف عن اللاعب.