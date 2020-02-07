رئيس المصرى: نتعرض للظلم.. ومن حقنا اللعب فى الإسماعيلية بجماهير

أبدى سمير حلبية رئيس النادى المصرى إستياءه الشديد من الظلم الذى يتعرض له النادى بسبب حرمانه من اللعب بحضور الجماهير فى المباريات الأفريقية والمحلية أسوة بباقى الأندية.

وقال: أشعر بالظلم البين الذى يتعرض له المصرى وجماهيره واستمرار عقابنا على جريمة لم نرتكبها رغم مرور 8 سنوات عليها ، وندور فى الملاعب المصرية مابين الإسكندرية والقاهرة والسويس وبورسعيد، بالإضافة للسفر للبلدان الأفريقية مما يرهق اللاعبين ويحملنا مصروفات إضافية وأثر ذلك على نتائج وأداء الفريق، ولا يمكن لأحد

أن يتحمل هذا الظلم ودورنا الوطنى يحملنا ما لا طاقة لنا به ولكن لا بد أن ينتهى هذا الوضع وبأسرع صورة ممكنة.

وقال «حلبية»: أوقعتنا القرعة فى كأس الكونفيدرالية الأفريقية فى مواجهة صعبة مع نهضة بركان المغربى أقوى فرق البطولة، وعلينا أن نستعد لدور الثمانية الذى لايقبل القسمة على اثنين ، ونحن نمثل مصر فى البطولة وعلى المسئولين أن يساندونا، ولذلك نطالب

أن نؤدى مباراة الذهاب التى تقام أول مارس القادم بالإسماعيلية وبحضور العدد القانونى للجماهير التى لن تقل عن 10 آلاف مشجع أملاً فى التأهل لنصف النهائى والمنافسة على اللقب.

وأتساءل لماذا نلعب مباراتنا فى السويس رغم أن ملعب الإسماعيلية هو الأقرب لنا، أهو تعنت وحرب جديدة ضد النادى المصرى، كما ان الأندية المصرية يسمح لها بحضور نحو 20 ألف مشجع، أما نحن فغير مسموح لنا إلا حضور ألف مشجع فقط ، ونحن نحتاج جماهيرنا فى هذه المواجهات الحاسمة، وبدأنا فى مخاطبة الجهات الرسمية لحضور ما لا يقل عن 10 آلاف من جماهير المصرى للمباراة وفى مدينة الإسماعيلية.