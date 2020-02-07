كارتيرون: الزمالك يسير بخطي ثابتة في إفريقيا.. ومواجهة الترجي ستكون قوية

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن مواجهة الترجى التونسي فى ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا ستكون قوية جدا نظرًا لأنه بطل افريقيا فى آخر نسختين.. مشيرًا إلى أن الفريق الباحث عن البطولة لا يخشى أى فريق. وأضاف كارتيرون أن الزمالك يسير بخطى ثابتة فى البطولة الإفريقية.. ويخوض كل مباراة كبطولة منفصلة ولا ينظر للآخرين. البطولة الإفريقية.. ويخوض كل مباراة كبطولة منفصلة ولا ينظر للآخرين. وقال إنه يفصل تمامًا بين مواجهة الترجى فى السوبر الإفريقى ومواجهته فى دورى الأبطال الإفريقي، وذلك لأنهما بطولتان مختلفتان. Advertisements من ناحية أخرى كشف أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادى الزمالك عن توقعه بأن مواجهة فريق الكرة أمام الترجى التونسى فى الدور ربع النهائى لبطولة دورى أبطال افريقيا ستكون غاية فى الصعوبة وأن مواجهة الزمالك أمام الترجى ثلاث مرات فى وقت قصير ستجعل الأوراق مكشوفة أمام الفريق والجهاز الفنى ولن تكون هناك أى صعوبة فى دراسة المنافس. توقعه بأن مواجهة فريق الكرة أمام الترجى التونسى فى الدور ربع النهائى لبطولة دورى أبطال افريقيا ستكون غاية فى الصعوبة وأن مواجهة الزمالك أمام الترجى ثلاث مرات فى وقت قصير ستجعل الأوراق مكشوفة أمام الفريق والجهاز الفنى ولن تكون هناك أى صعوبة فى دراسة المنافس. وشدد على أن الزمالك سيواجه ضغطًا كبيرًا فى اللقاءات بالفترة المقبلة وهى لقاءات بطولات ولا بديل عن تحقيق الانتصار فيها.

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