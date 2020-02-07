الزمالك: سنحصل على حقوقنا في قضية محمود عبدالمنعم كهربا

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن النادي سيحصل على حقوقه في قضية محمود عبدالمنعم كهربا، الذي رحل إلى أفيس البرتغالي ومنه إلى الأهلي.

قال أمير في تصريحاته عبر أون سبورت: "أوباما كان إيجابيًا أكثر من كهربا الموسم الماضي، لذلك رحيله لن يتسبب في ضياع

الدوري، والأرقام شاهدة على حديثي، الزمالك لا يتوقف على أي لاعب مهما كان اسمه".

أضاف: "سيكون هناك تعويض لنا بالضرر الذي لحق بنا بسبب رحيل كهربا، وبعدما قدمنا شكوى للفيفا، هناك محامٍ إيطالي يعمل على تلك القصة، والزمالك ماديًا سيحصل

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على حقوقه".

وتابع أمير مرتضى حديثه قائلًا: "وضع الزمالك المادي جيد جدًا، لا يوجد أي لاعب لم يحصل على مستحقاته كاملة بمن فيهم حمدي النقاز".

وأكمل: "الدوري لم ينتهِ والموسم الماضي خير دليل كنا راكبين الدوري الموسم الماضي وخسرنا في آخر ماتشين ونراهن على الدور الثاني".

واختتم: "هناك لاعبون هربوا من الأهلي ولا أحد يتحدث، وهناك صفقات تعدت الـ42 مليون جنيه وخرجت بإعارات ولا أحد يتحدث".