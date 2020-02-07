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تركي آل الشيخ يعلق على قرار اتحاد الكرة بشأن مباراة القمة

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 علق تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي للنادي الأهلي، ووزير الترفيه بالمملكة العربية ، صباح اليوم الجمعة، على بيان اتحاد الكرة بشأن عدم تأجيل مباراة القمة وإقامتها في موعدها.

 قال تركي آل الشيخ في تصريحات له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "إذا استمر موعد مباراة القمة في يوم ٢٤ فبراير في القاهرة على موعده ومدني الله

بالصحة فإن نيتي إن شاءالله أحضر الماتش واستمتع مع الجمهور".

 كان اتحاد الكرة المصري أصدر بيانًا، مساء أمس الخميس، نص فيه على عدم تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك وإقامتها في موعدها المقرر له ٢٤ من فبراير الجاري.

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