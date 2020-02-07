رياضة | بعد فوز الأهلي ضد بيراميدز.. المدرسة الكرواتية تفشل في تحقيق إنجاز 3 مدارس تدريبية سابقة بينهم مصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد فوز الأهلي ضد بيراميدز.. المدرسة الكرواتية تفشل في تحقيق إنجاز 3 مدارس تدريبية سابقة بينهم مصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فشل المدرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، في تحقيق إنجاز 3 مدارس تدريبية مختلفة، بعدما تلقى الخسارة أمام نظيره الأهلي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان بيراميدز قد نجح في تحقيق الفوز خلال 3 مواجهات سابقة أمام الأهلي، منذ تغيير مسماه من الأسيوطي سبورت إلى بيراميدز، وذلك تحت قيادة فنية مختلفة في كل لقاء.

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