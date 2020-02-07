رياضة | صدمة جديدة لريال مدريد بعد الخروج من كأس إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة جديدة لريال مدريد بعد الخروج من كأس إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نادي ريال مدريد ضربة جديدة موجعة بعد خرج من كأس ملك إسبانيا عقب الخسارة أمام ريال سوسيداد بنتيجة 4-3 على ملعب سانتياجو برنابيو في ربع نهائي البطولة.

وذكرت صحيفة ‘‘سبورت‘‘ الإسبانية، أن ريال مدريد تلقى ضربة موجعة، بعدما أصيب لاعبه الكولومبي خاميس رودريجيز الذي تم استبداله مع بداية الشوط الثاني.

ولعب رودريجيز أول 45 دقيقة من الشوط الأول، وكان واحدًا من أكثر اللاعبين نشاطًا في الملعب، لكن في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، شعر الكولومبي بانزعاجات عضلية التي أجبرت زيدان على تركه في غرفة خلع الملابس خلال الاستراحة.

وتكررت الإصابات العضلية لخاميس في الفترة الأخيرة، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية اليوم للتعرف على حجم الإصابة ومدة غيابه.