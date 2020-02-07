لاعب الزمالك المصاب بالسرطان باكيًا: والدي باع سيارته لعلاجي.. وحساب النادي على انستجرام يسانده.. وحقيقة تخلي رئيس النادي عن علاجه

لم يتمالك لاعب ناشئين نادي الزمالك سعد محمد نفسه، وبكى خلال لقائه مع خالد الغندور في قناة الزمالك الفضائية.

وقال: "الكيماوي غير شكلي وبقالي سنة مقعدتش قدام مراية ولا اتمرنت ولا دخلت النادي وأنا تعبان وبكابر قدام الناس أن أنا كويس بس أنا تعبان"، مطالبًا من الجمهور أن يدعوا له.

اللاعب يبكي على الهواء

وبكى سعد محمد على الهواء بسبب معاناته من مرض السرطان، وطلب منه خالد الغندور ملفه الطبي ليقوم أطباء النادي بالبحث له عن العلاج بالخارج على نفقة نادي الزمالك. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

شهرين منتظر اتصال أمير

وأوضح سعد محمد أنه تواصل مع أمير مرتضى، المشرف العام على قطاع الكرة بالزمالك، واشتكى له من عدم قدرته على تحمل تكاليف العلاج ولكن الأخير لم يستجب له: "من 3 شهور كلمت الأستاذ أمير مرتضى عشان أنا من 5 شهور وإحنا لا حول بينا ولا قوة في الماديات وكلمت أستاذ أمير وقالي هبقى اتواصل معاك بس معايا مشاكل في النادي وهي مش مشاكل كان ضغط مباريات وقالي هخلي حد يتوصل معاك، وفضلت شهرين مستنيه وكنت خايف أكلمه تاني لأني مش عايز أشغله وانا أجي على نفسي ولا أشغله في حاجة زي دي وكلمت الأستاذ أحمد ووقف معايا"، مشيرًا إلى أن إداري الفريق خالد عمران يتواصل معه باستمرار.

اشخاصا طالبوه بفضح الزمالك

وأشار سعد محمد إلى أن أشخاصا تواصلوا معه وطلبوا منه أن يفضح الزمالك ويقول إنه لا يقف جنب اللاعب، وأنه رفض باعتبار أن الزمالك هو بيته بالرغم أن والده باع سيارته لعلاجه ورفض أن يتهم الزمالك بالتقصير في علاجه.

كيفية اكتشافه المرض

وحكى سعد عن اكتشافه الإصابة، مشيرًا إلى أنه شعر بالإرهاق والتعب أثناء مشاركته في التدريبات فترك النادي وذهب لأسرته في سوهاج، وأجرى عددا من التحاليل ليكتشفوا في النهاية أنه يعاني من سرطان الدم "اللوكيميا".

مرتضي يتواصل مع وزيرة الصحة

وأكد سعد أنه قابل رئيس نادي الزمالك وأخبره بحالته، لافتًا إلى أن رئيس الزمالك اتصل بوزيرة الصحة وأوصاها بسرعة دخوله مستشفى معهد ناصر إلا أن إدارة معهد ناصر وضعوه على قائمة الانتظار ودخل في دوره بالفعل.

حساب الزمالك يساند اللاعب

توجه حساب نادى الزمالك، عبر موقع انستجرام، بالدعاء للشفاء العاجل للاعبه سعد محمد، بناشئين النادى، بعد إصابته بسرطان الدم.

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وكتب عبر انستجرام" نتمنى الشفاء العاجل لسعد محمد لاعب فريق 2000 بناشئين النادى بعد إصابته بالمرض اللعين؛ راجيين من المولى أن يشفيه شفاء لا يغادر سقمًا وأن يعود أقوى مما كان".

أحمد مرتضى منصور

قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك إن المستشار مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض قرر التكفل بعلاج سعد محمد، لاعب نادي الزمالك مواليد 2000 المصاب بسرطان الدم.

وأصيب سعد محمد، بمرض السرطان خلال الفترة الماضية، بعد أن أجرى اللاعب فحوصات طبية منذ فترة نتيجة شعوره بالإجهاد، وتأكد إصابته بالمرض اللعين.

رئيس الزمالك يتكفل بعلاج اللاعب

وقال أحمد مرتضى في تصريحات لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك :" رئيس الزمالك قرر التكفل بعلاج سعد محمد على نفقته الشخصية". حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

حصد أكبر عدد من النقاط

وأضاف المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، أن الفريق الأبيض يسعى لحصد أكبر عدد من النقاط خلال الفترة القادمة في الدورى المصرى، ونتمنى أن يكون شهر فبراير شهر تحقيق الألقاب والبطولات.

و أوضح :" الدوري لسه طويل والنقط اللى كنا بنخسرها كانت تحديدًا امام الفرق المتأخرة في جدول الترتيب، وكان مستوانا أمام وادى دجلة سئ وكارتيرون واللاعبين كانوا غير راضين عن الأداء".

سنركز في إفريقيا

وتابع :" قدمنا مستوى جيد أمام فريق حرس الحدود و الفترة القادمة نسعى لحصد اكبر عدد من النقاط في الدورى، وسنركز في مبارايات افريقيا ".

مواجهة الترجي

وعن مواجهة الترجى التونسى قال :" مواجهة الترجى في الفترة القادمة في درى أبطال أفريقيا صعبة، و نستعد لها جيدًا وهى نهائي مبكر، كما نسعى لتجاوز عقبة الترجى في السوبر الافريقى، ".