شكرا لقرائتكم فايلر يعقد جلسة خاصة مع على معلول لامتصاص غضبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع على معلول ظهير أيسر الفريق لاحتواء غضب اللاعب بسبب عدم مشاركته في مباراة الهلال السوداني الأخيرة ببطولة أفريقيا، وأكد المدرب السويسري للظهير الدولي التونسي أن عدم مشاركته في لقاء الهلال بالسودان كان لوجهة نظر فنية تعتمد على تأمين الشق الدفاعي في اللقاء الذى كان حماسياً وصعباً وأنتهى بالتعادل بهدف لمثله ليصعد الأهلي لدور الثمانية في البطولة ، وأوضح له أن عدم مشاركته لا تُقلل من قدراته خاصة وأنه يُعد الظهير الأفضل في أفريقيا تقريباً لكن هنا بعض المباريات تحتاج تعامل فني مختلف وهو ما حدث في لقاء الهلال، وتفهّم معلول وجهة نظر فايلر وأكد له أنه لم يغضب لأن مصلحة الفريق هي الأهم في النهاية وأن وجهة نظره كانت سليمة ومُقنعة.

من ناحية أخرى ، أغلق الجهاز الفني للفريق ملف مباراة بيراميدز التي أقيمت أمس ،الخميس، بالجولة السادسة عشر للدوري الممتاز وبدأ يُفكر في المباراة التالية أمام طلائع الجيش المقرر لها الأثنين المقبل في الدوري والتي يأمل أن يستعيد خلالها المارد الأحمر جهود نجم الفريق رمضان صبحي الذى يغيب عن مباريات الأهلي منذ قرابة الشهرين وتحديداً منذ تعرضه للأصابة منتصف ديسمبر الماضي بتمزق في العضلة الخلفية ويأمل فايلر ومعاونيه تجهيز رمضان صبحي للإرتباطات المقبلة التي يأتي في مقدمتها طلائع الجيش وكذلك المصري ثم الزمالك في السوبر المحلي بالامارات يوم 20 فبراير الجاري، فيما يدرس الجهاز الفني السفر للإمارات قبل لقاء السوبر المحلي أمام الزمالك يوم 20 فبراير الجاري بعدة ايام وتقديم موعد التحرك، حتى يتأقلم اللاعبين والجهاز الفني على الأجواء في الامارات قبل خوض لقاء السوبر المرتقبة، واستطلع مسئولو الأهلي رأي رينيه فايلر في مقترح السفر قبل المباراة بيوم واحد، وهو الأمر الذي وافق عليه المدرب السويسري والذي استقر على أداء مران الفريق يوم 19 فبراير صباحاً على ملعب التتش بالجزيرة على أن يسافر الفريق مباشرة للإمارات لأداء المواجهة المرتقبة.