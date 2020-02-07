شكرا لقرائتكم البدرى يستقر على ضم 5 لاعبين من المنتخب الأولمبى بمعسكر مارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

واتفق أعضاء الجهاز الفني على ضم كل من رمضان صبحى ومصطفي محمد وأحمد ياسر ريان وأحمد حمدي وأكرم توفيق للمعسكر المقبل.

واستقر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول ، علي ضم 29 لاعبا لقائمة الفريق في المعسكر المقبل ..ووافقت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، على طلب الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى على السفر إلى توجو بطائرة خاصة فى شهر مارس المقبل لخوض مباراة الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021، خاصة أن المنتخب سيخوض مباراتين أمام توجو خلال الفترة من 23 حتى 31 من نفس الشهر.

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ويخشى الجهاز الفنى للمنتخب تعرض لاعبيه للإجهاد فى ظل ضغط مباريات الدورى العام فى الوقت الذى يرغب فيه الجهاز الفنى فى الفوز بالمباراتين لتصدر المجموعة من أجل حسم التأهل مبكرًا وعدم الدخول فى "حسبة برما".

واستقر حسام البدرى، على يوم 26 مارس المقبل موعدًا لمباراة الفراعنة أمام توجو فى الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021، على أن يتم إخطار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بالموعد خلال الساعات المقبلة، خاصة أن الكاف طلب حسم الموعد قبل يوم 7 فبراير الجارى.

وتقام مباراتا منتخب مصر الأول أمام توجو فى الفترة من 23 حتى 31 مارس المقبل، فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات الأفريقية، على أن يحدد الجانب التوجولى موعد الجولة الرابعة ويخطر به "كاف" واتحاد الكرة المصرى خلال الساعات المقبلة.