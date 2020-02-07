في الوقت القاتل.. الأهلي يثأر من بيراميدز ويخطف صدارة والمقاولون وصيفا والزمالك ثالثا.. وأنيس بوجلبان: أليو ديانج خامة مميزة.. وسعيد بكوني رشحته للمارد الأحمر

خطف النادي الأهلي، فوزًا مثيرًا علي بيراميدز، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة، من عمر الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ61.

تقدم على جبر لفريق بيراميدز، من ضربة رأس في الدقيقة 53، بينما تعادل السنغالي أليو بادجي، في الدقيقة 77، ثم جاء هدف الثلاث نقاط عن طريق أليو ديانج بالدقيقة 91.

بتلك النتيجة، أرتفع رصيد الأهلي إلى 39 نقطة بالمركز الأول، محققًا 13 انتصار على التوالي، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 26 نقطة بالمركز الخامس، حقق نقاطه من سبع انتصارات، وخمس تعادلات وثلاث هزائم. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

أنيس بوجلبان

أعرب التونسي أنيس بوجلبان، لاعب الأهلي السابق، عن سعاداته بتألق اللاعب المالي أليو ديانج مع المارد الأحمر خلال الفترة الماضية، وأصبح واحدا من العناصر الأساسية مع الفريق الأول.

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وأهدى أليو ديانج، فوزا مثيرا للمارد الأحمر أمام نادي بيراميدز، بتسجيله هدفين في اللقاء الذي انتهى بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال "بوجلبان"، خلال تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت"، إنه سعيد بالمستوى المميز الذي يقدمه ديانج في الوقت الحالي، مؤكدا أن اللاعب مازال لديه المزيد ليقدمه للمارد الأحمر في الفترة المقبلة، متابعا: "سعيد جدا أن ديانج أنا اللي رشحته للأهلي للتعاقد معه والحمد لله أن ربنا وفقني في اختياره للفريق".

بوجلبان: أليو ديانج قادر على تحسين خط وسط الأهلي

وتابع أن أليو ديانج خامة مميزة ولاعب وسط ميدان مميز، قادر على تحسين خط وسط المارد الأحمر في الفترة المقبلة، وتقديم أداء أفضل من الذي يقدمه في الوقت الحالي خاصة أنه مازال لديه الكثير.

وأتم التونسي تصريحاته موجها رسالة للاعب المالي قائلا: "في انتظار تألق أكبر ومستوى أكبر منك لأنني أعلم أن مازال لديك الكثير لتقدمه للأهلي في الفترة القادمة".