شكرا لقرائتكم خبر عن عودة مصطفي محمد وعبد الغني للزمالك أمام الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود مصطفى محمد مهاجم الزمالك، لقيادة خط هجوم الفريق الأبيض بداية من المواجهة المقبلة أمام الإسماعيلى في الدورى، بعد غيابه عن لقاء حرس الحدود، للإيقاف، لحصوله على الإنذار الثالث، وسيحرص كارتيرون على عودة اللاعب لقيادة خط هجوم الفريق في المواجهات المقبلة إلى جانب الاعتماد المغربى أشرف بن شرقى في مركز الجناح، عقب تماثله الشفاء من إصابة العضلة الضامة مما أدى إلى الاعتماد عليه في المواجهة الماضية أمام حرس الحدود، وذلك في مركز المهاجم الصريح ونجح في صناعة الهدف الثانى لأحمد زيزو، لذا سيستمر كارتيرون في الاعتماد على بن شرقى مع إعادة مصطفى محمد ليشكلا للفريق قوة هجومية حيث يعول المدرب الفرنسى على الثنائى لصناعة الفارق للأبيض خلال شهر فبراير الذى يشهد مواجهات حسم عددا من البطولات.

كما قرر المدير الفني للزمالك، عودة محمد عبد الغنى لقيادة خط الدفاع إلى جانب محمود علاء نظراً لغياب محمود حمدى "الونش"، للإيقاف، بعد حصوله على الإنذار الثالث أمام حرس الحدود، إلا إن المدرب الفرنسي حذر جميع اللاعبين من الإنذارات المجانية خلال المرحلة المقبلة كما طالب بالتفكير في كل مباراة على حدة وعدم التركيز في أي أمر سوى المباراة المقبلة أمام الدراويش لمواصلة تحسين وضع الفريق في جدول الترتيب حيث أصبح يحتل المركز الثالث برصيد 28 نقطة جمعها بعد خوض 14 مباراة ويرى كارتيرون إن الفريق الأبيض حاليا هدفه يتمثل فى تخطى المقاولون العرب صاحب المركز الثانى برصيد 32 نقطة من 16 مباراة ثم السعي لملاحقة الأهلى على الصدارة وانتظار تعثره بعد حصد الفريق الأحمر 36 نقطة في 12 مباراة، لذا طالب كارتيرون التعامل مع كل مباراة على إنها بطولة خاصة إن الفريق يرتبط بمجموعة من المباريات في مختلف البطولات خلال الشهر الجارى.