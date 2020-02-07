شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُجدد اتصالاته مع الأمن لإنقاذ قمة 24 فبراير من التأجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد مسئولو اتحاد الكرة اتصالاتهم مع الجهات الأمنية خلال الساعات الأخيرة، من أجل الحصول على الموافقات الرسمية لإقامة مباراة القمة بين ناديى الأهلى والزمالك المحدد لها يوم 24 فبراير الجارى والمؤجلة من الأسبوع الرابع في موعدها على ستاد القاهرة، خاصة وأن الموافقات لم تصل حتى الأن.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة، أن إقامة مباراة القمة يوم 24 فبراير الجارى ليس مؤكدا، نظرا لعدم وصول الموافقات الأمنية على إقامة المباراة في الموعد المحدد وعلى ستاد القاهرة.. وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أنهم أرسلوا خطابات إلى الأمن للحصول على الموافقات الأمنية الخاصة بمباراة القمة وكذلك مواعيد مباريات دور الـ16 بكأس مصر في الفترة من 15 حتى 26 فبراير، إلا أن الموافقات الأمنية لم تصل حتى الأن.

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يأتي هذا في الوقت الذى فجر فيه هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن لقاء القمة في مسابقة الدوري المصري ، وقال زادة في تصريحات تليفزيونية: "أطالب بتأجيل لقاء القمة من يوم 24 فبراير الى أجل غير مسمى"..وأوضح: "لقاءات القمة لها متعة خاصة فلقاء السوبر المصري في الإمارات سيقام يوم 20 فبراير وتم تحديد لقاء الدوري يوم 24 لذلك أطالب بتأجيلها".

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم قررت إقامة دور الـ 16 لبطولة كأس مصر خلال الفترة من 15 إلى 21 فبراير الجارى وأكد حسام الزناتى مدير مسابقات الاتحاد أن ذلك يأتى استثمارا للفراغ الزمنى بين الدورين الأول والثانى لمسابقة الدورى الممتاز، حيث ستنهى الأندية ارتباطاتها بالدور الأول فى 11 فبراير المقبل باستثناء الأهلى والزمالك والمصرى التى لا تزال لديها مباريات فى الدور الأول فضلا عن ارتباطاتها الأفريقية أيضا.

وقال مدير المسابقات أيضا، إنه من الطبيعى أن يستثنى فريقا الأهلى والزمالك من اللعب فى دور الـ16 لبطولة الكأس فى هذا التوقيت نظرا لارتباطاتهما المحلية والأفريقية، مشيراً إلى أن جدول الدور الثانى سيعلن كاملاً فى وقت لاحق فور تحديد المواعيد النهائية وأماكن مباريات الأندية المصرية فى الأدوار النهائية لبطولتى الأندية الأفريقية، وبيان أى منها ستقام فى الداخل أو الخارج.