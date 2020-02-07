اليوم.. حفل ختام بطولة الصيد الدولية لبراعم القدم

تقام اليوم الجمعة احتفالية ختام بطولة الصيد الدولية لبراعم كرة القدم، والتي تقام على ملاعب نادي الصيد بالدقي والشيخ زايد.

وبدأت شركة زد المنظمة للبطولة في التجهيز للحفل الضخم عقب انتهاء المباريات النهائية، والتي من المقرر أن تشهد حضور كوكبة من نجوم الكرة والفن والإعلام.

وتقام اليوم الجمعة مواجهات تحديد المركز الثالث والرابع في تمام الساعة العاشرة صباحًا

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،ويليها مباريات تحديد الفائز من الساعة الواحد ظهرًا إلي الخامسة مساء.

وتنطلق الحفل في تمام الساعة الخامسة والنصف بتسليم الجوائز للفرق الفائزة في البطولة في جميع الأعمار المشاركة.

من المقرر أن يحضر الحفل عدد كبير من نجوم الكرة والإعلام على رأسهم حازم إمام وسيف زاهر و محمد

زيدان وأحمد حسن ومحمد شوقي وعماد متعب وسيد معوض ومحمود فتح الله، وكوكبة من كبار الإعلاميين والصحفيين ومحسن طنطاوي رئيس مجلس إدارة نادي الصيد وأعضاء المجلس الإدارة وهيثم عبدالعظيم الرئيس التنفيذي لشركة ORA، وأحمد دياب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ومحمد الشرقاوي مدير البطولة، وسيد بدير المنسق العام للبطولة.

يذكر أن اللجنة المنظمة للبطولة تضمَّ أحمد دياب رئيسًا ومعه أشرف الفار ومحمود عاشور نائبان الرئيس ومحمد الشرقاوى مديرًا للبطولة وسيد بدير منسق عام.