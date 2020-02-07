رياضة | علي جبر يحقق طموحاته مع بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علي جبر يحقق طموحاته مع بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط فريق بيراميدز أمام الأهلي بثنائية مقابل هدف، مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

سجل ثنائية الأهلي أليو بادجي وأليو ديانج، فيما سجل هدف بيراميدز الوحيد في اللقاء هو علي جبر المدافع.

هدف علي جبر هو الأول له في شباك الأهلي، إذ أنه واجه الأحمر في لقائين بقميص الاتحاد السكندري، و12 بقميص الزمالك، 4 مع بيراميدز.

Advertisements

وكان علي جبر قد استطاع أيضًا أن يزور شباك الزمالك لأول مرة في مسيرته الموسم الماضي عندما سجل هدف اللقاء الوحيد لبيراميدز، بعد أن لعب أمام الأبيض 4 لقاءات مع بيراميدز.

ولم تتثنى له الفرصة في اللعب أمام الزمالك ولا مرة في مسيرته مع الاتحاد السكندري والإسماعيلي.

جدير بالذكر أن علي جبر في مسيرته خاض 212 مباراة حتى الآن وسجل 8 أهداف وصنع 3 أهداف.