رياضة | عاجل.. الزمالك يدعم لاعبه بعد إصابته بالسرطان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك يدعم لاعبه بعد إصابته بالسرطان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعم نادي الزمالك لاعبه الناشئ سعد محمد، لاعب الفارس الأبيض مواليد 2000، بعد إصابته بمرض السرطان، خلال الفترة الماضية.

ونشر الزمالك صورة للاعب عبر حسابه الرسمي على "تويتر" معلقا عليها: "نتمنى الشفاء العاجل لسعد محمد لاعب فريق 2000 بناشئين النادي بعد إصابته بالمرض اللعين؛ راجيين من المولى أن يشفيه شفاءًا لا يغادر سقمًا وأن يعود أقوى مما كان".

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وكان سعد محمد، قد أصيب بمرض السرطان خلال الفترة الماضية، بعد أن أجرى اللاعب فحوصات طبية منذ فترة نتيجة شعوره بالإجهاد، وتأكد إصابته بالمرض اللعين.

وصرح أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عبر برنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك قائلا :" رئيس الزمالك قرر التكفل بعلاج سعد محمد على نفقته الشخصية".

والجدير بالذكر أن الزمالك ينتظره العديد من المواجهات النارية في الفترة المقبلة، حيث يواجه الأهلي في مباراتي الدوري وكأس السوبر خلال الشهر الجاري، كما يلتقي مع الترجي التونسي في مباراتي الذهاب والإياب ببطولة دوري أبطال أفريقيا الأولى في نهاية الشهر الجاري والثانية في مطلع شهر مارس، ومباراة السوبر الأفريقي في الشهر الجاري.