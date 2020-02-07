رياضة | برشلونة يقرر التعاقد مع ثنائي ناري في حال رحيل ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يقرر التعاقد مع ثنائي ناري في حال رحيل ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مسئولو فريق برشلونة الإسباني التعاقد مع ثنائي ناري خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة في حال رحيل اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم النادي.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن ليونيل ميسي لم يقرر حتى الآن تجديد عقده مع البارسا، حيث أنه قد اصطدم في أزمات كبرى هذا الموسم مع المسئولين في الفريق الكتالوني.

وسوف يتعاقد البارسا مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والبرازيلي نيمار دا سيلفا من أجل تدعيم خط الهجوم.

يذكر أن ليونيل ميسي قد رد على ايريك ابيدال السكرتير الرياضي للنادي بشكل عنيف بعد أن تصريحات الأخير بأن اللاعبين السبب في رحيل ارنستو فالفيردي.