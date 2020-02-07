رياضة | ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين عقب انتهاء مباريات اليوم الخميس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين عقب انتهاء مباريات اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيمت اليوم الخميس الموافق 6 فبراير 2020، مبارتين مثيرتين ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

وابتعد الفريق الأول للكرة بنادي النصر عن صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بعدما سقط في فخ التعادل أمام ضيفه الفتح بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الخميس، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من البطولة.

وافتتح المغربي عبدالرزاق حمدالله أهداف المباراة لصالح النصر، من ركلة جزاء عند الدقيقة 62، فيما أدرك علي الحسن هدف التعادل للفتح بتمريرة حاسمة استقرت في شباك النصر عند الدقيقة 70، ليعلن الحكم انتهاء المباراة بتعادل الفريقين بهدف لمثله.

وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني، خلف الهلال المتصدر برصيد 38 نقطة، فيما ارتفع رصيد الفتح إلى 10 نقاط في المركز قبل الأخير.

فيما حقق الأهلي فوزا ثمينا أمام ضيفه الاتفاق، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الخميس، على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأحرز البرازيلي باربوسا دي سوزا أول أهداف اللقاء لصالح الاتفاق من خارج منطقة الجزاء ليضعها في شباك الأهلي عند الدقيقة 37، فيما سجل فيليب كيش الهدف الثاني للاتفاق من ركلة جزاء عند الدقيقة 68، فيما سجل حسين المقهوي هدف تقليص الفارق للأهلي بتمريرة حاسمة استقرت في مرمى الاتفاق عند الدقيقة 79.

ومنح الحكم ركلتي جزاء للأهلي في الدقيقة 85 و 4+90، سجل يوسف بلايلي منهما هدفين متتاليين.

وبهذا الفوز؛ ارتفع رصيد الأهلي إلى 33 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 20 نقطة في المركز الحادي عشر.

ويعتلي الفرنسي بافيتيمبي جوميز لاعب الهلال صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي، برصيد 14 أهداف.

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وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي:-

- بافيتيمبي جوميز "الهلال" برصيد 14 هدفاً

- عبدالرزاق حمدالله "النصر" برصيد 13 هدفاً

- عمر السومة "الأهلي" برصيد 11 هدفاً

- كارلوس إدواردو "الهلال" برصيد 10 أهداف

- دجانيني تفاريس "الأهلي" برصيد 8 أهداف

- رومارينيو دا سيلفا "الاتحاد" برصيد 8 أهداف

- كارلوس أندريا "العدالة" برصيد 8 أهداف

يذكر أن حمد الله توج بلقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين العام الماضي، برصيد 34 هدف.