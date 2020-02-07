شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات طائرة سبورتنج أمام جامعة نورة السعودى فى البطولة العربية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه اليوم الجمعة ، فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج نظيره جامعة نورة السعودى في إطار ثان مواجهاته بالبطولة العربية المقامة في الإمارات .

نجح فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج، في الفوز على نظيره الصفاقسى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى إطار أولى مواجهاته بالبطولة العربية الثلاثاء اماضى ، قبل أن يحصل على راحة يومى الأربعاء و الخميس على التوالي .

ويقع فريق سبورتنج السكندرى فى هذه البطولة بالمجموعة الأولى بجانب كل من الصفاقسى التونسى وجامعة نورة السعودى والشارقة الإماراتى.

وتضم المجموعة الثانية أندية كل من، المجمع البترولى الجزائرى والأهلى البحرينى ودى لاسال الأردنى وتلدرة السورى والوصل الإماراتى.

يختتم فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج مشوار الدور الأول بمواجهة الشارقة الإماراتى السبت.

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تشهد لقاءات اليوم الجمعة مواجهات بين كل من تلدرة السورى مع الوصل الإماراتى ودى لاسال الأردنى مع الأهلى البحرينى وجامعة نورة السعودى مع سبورتنج المصرى، وتشهد لقاءات السبت مواجهات بين كل من تلدرة السورى مع الأهلى البحرينى ودى لاسال الأردنى مع المجمع الجزائرى والصفاقسى التونسى مع جامعة نورة السعودى وسبورتنج مع الشارقة الإماراتى.

فيما تحصل جميع الفرق المشاركة على راحة من المباريات الأحد المقبل، قبل أن يقام ربع النهائى الإثنين المقبل ثم نصف النهائى الثلاثاء، على أن تختتم المنافسة الأربعاء.

و يسعى فريق سيدات سبورتنج إلى تحقيق ميدالية في هذه البطولة ، في ظل الخبارت التي ستمتع بها لاعباته ، حيث يضم الفريق السكندى عدد من اللاعبات المميزات و أبرزهن ، نيرمين المنشاوى لاعبة الأهلى السابقة و لينا طارق عبده .