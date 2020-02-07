شكرا لقرائتكم الشامى يطالب مسئولى الإسماعيلى بتأجيل ملف تمديد تعاقده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب محمد الشامى مهاجم النادى الاسماعيلى من مسئولي ناديه تأجيل ملف تمديد تعاقده لنهاية الموسم بداعى ضيق الوقت وكثرة ارتباطات الدراويش سواء على صعيد بطولة الدوري أو منافسات البطولة العربية ، ويبذل مسئولو النادى الإسماعيلى جهوداً مكثفة خلال الأيام القليلة الماضية من أجل إقناع الشامى بتمديد تعاقده مع القلعة الصفراء حيث يتبقى له موسماً ونصف الموسم مع الدراويش لاسيما بعد تألقه وتسجيله أهدافاً حاسمة في الفترة الاخيرة، ورفض اللاعب عرضًا من الاتفاق السعودى للحصول على خدماته فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية مرحبًا بالاستمرار فى صفوف الدراويش، يأتى ذلك فى ظل رغبة اللاعب للانتظار لنهاية الموسم لتلقى عرض احتراف مميز بعد فشل صفقة انتقاله لفانكوفر وايتكابس الكندى الذى يشارك بالدوري الأمريكى الذى طلب ضمه مقابل 600 ألف دولار وهو الامر الذى رفضه مسئولي الاسماعيلى بداعى الحاجة لجهوده.

ويرغب مسئولو الاسماعيلى فى تمديد تعاقد الشامى لاسيما بعد تراجع مستوى النامبيى شيلونجو مهاجم الفريق هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضى ، فضلا عن انتهاء تعاقد الثنائى التونسى فخر الدين بن يوسف والاوغندى باتريك كادو بنهاية الموسم في ظل توقيعهم للدراويش لمدة 6 أشهر فقط وعدم وضوح الرؤية بشأن استمرارهم في الموسم الجديد من عدمه

ويخشى مسئولو الاسماعيلى من الانتظار للشهور الأخيرة فى تعاقد الشامى خوفاً من تكرار سيناريو رحيل كريم بامبو لاعب الدراويش الذى استغل عدم تجديد تعاقده ليرحل للزمالك فى صفقة انتقال حر رغم تألقه مع القلعة الصفراء فى ذلك الوقت.

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في سياق مختلف ، فرض الفرنسى “ديديه جوميز” المدير الفنى للإسماعيلى السرية على تدريباته الإسماعيلى ، ضمن برنامج الاعداد لقمة الزمالك المقرر لها الأحد المقبل فى ختام الأسبوع الأول من عمر المسابقة المحلية ، ورفض الجهاز الفنى دخول كاميرات التصوير ، سعيا للحفاظ على تركيز اللاعبين وتجنب تشتيتهم قبل تلك المباراة المنتظرة.

و طلب جوميز من الجهاز الإدارى لفريقه تسجيلات 6 مباريات للزمالك بالدورى، للتعرف على نقاط القوة والضعف للفارس الأبيض ضمن خطة حصد النقاط الثلاث بعد الخسارة من أسوان بهدفين مقابل هدف فى مواجهات الجولة 16 للمسابقة ، وتوقف رصيد الإسماعيلى عند 21 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 3 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 13 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً .

ويفقد الاسماعيلى جهود عدد من لاعبيه في مباراة الزمالك هم محمد حمدى زكى وأحمد أيمن للإصابة، ومحمد هاشم للإيقاف بعدما تعرضه للطرد خلال مباراة أسوان الماضية، بينما لم يتحدد موقف الأوغندى باتريك كادو، المنضم حديثا من نهضة بركان المغربى، من المشاركة أمام الزمالك، نظرا لعدم إرساله الموافقة الأمنية لدخول مصر، وكانت إدارة النادى قد أنهت كافة بنود التعاقد مع كادو، وتم قيده محليا وعربيا.