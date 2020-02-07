شكرا لقرائتكم الشامى يطالب مسئولى الإسماعيلى بتأجيل ملف تمديد تعاقده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويرغب مسئولو الاسماعيلى فى تمديد تعاقد الشامى لاسيما بعد تراجع مستوى النامبيى شيلونجو مهاجم الفريق هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضى ، فضلا عن انتهاء تعاقد الثنائى التونسى فخر الدين بن يوسف والاوغندى باتريك كادو بنهاية الموسم في ظل توقيعهم للدراويش لمدة 6 أشهر فقط وعدم وضوح الرؤية بشأن استمرارهم في الموسم الجديد من عدمه
ويخشى مسئولو الاسماعيلى من الانتظار للشهور الأخيرة فى تعاقد الشامى خوفاً من تكرار سيناريو رحيل كريم بامبو لاعب الدراويش الذى استغل عدم تجديد تعاقده ليرحل للزمالك فى صفقة انتقال حر رغم تألقه مع القلعة الصفراء فى ذلك الوقت.
في سياق مختلف ، فرض الفرنسى “ديديه جوميز” المدير الفنى للإسماعيلى السرية على تدريباته الإسماعيلى ، ضمن برنامج الاعداد لقمة الزمالك المقرر لها الأحد المقبل فى ختام الأسبوع الأول من عمر المسابقة المحلية ، ورفض الجهاز الفنى دخول كاميرات التصوير ، سعيا للحفاظ على تركيز اللاعبين وتجنب تشتيتهم قبل تلك المباراة المنتظرة.
و طلب جوميز من الجهاز الإدارى لفريقه تسجيلات 6 مباريات للزمالك بالدورى، للتعرف على نقاط القوة والضعف للفارس الأبيض ضمن خطة حصد النقاط الثلاث بعد الخسارة من أسوان بهدفين مقابل هدف فى مواجهات الجولة 16 للمسابقة ، وتوقف رصيد الإسماعيلى عند 21 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 3 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 13 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً .
ويفقد الاسماعيلى جهود عدد من لاعبيه في مباراة الزمالك هم محمد حمدى زكى وأحمد أيمن للإصابة، ومحمد هاشم للإيقاف بعدما تعرضه للطرد خلال مباراة أسوان الماضية، بينما لم يتحدد موقف الأوغندى باتريك كادو، المنضم حديثا من نهضة بركان المغربى، من المشاركة أمام الزمالك، نظرا لعدم إرساله الموافقة الأمنية لدخول مصر، وكانت إدارة النادى قد أنهت كافة بنود التعاقد مع كادو، وتم قيده محليا وعربيا.
كانت هذه تفاصيل خبر الشامى يطالب مسئولى الإسماعيلى بتأجيل ملف تمديد تعاقده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.