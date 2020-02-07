"خالد الغندور" بعد فوز الأهلي على بيراميدز : شوفنا حاجات جديدة النهارده في التحكيم المصري

قال "خالد الغندور"، لاعب نادي الزمالك السابق، تعليقا على فوز الأهلي على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، : "شوفنا حاجات جديدة النهارده في التحكيم المصري".
وتابع "الغندور" خلال تقديم برنامج "زملكاوي" والمذاع عبر فضائية "الزمالك" :الحكم إبراهيم نور الدين تحول بعد هدف على جبر إلى حكم آخر، من احتساب ضربات حرة غير صحيحة للأهلى، وعدم إعطاء بعض اللاعبين ومنهم وليد سليمان بطاقات مستحقة.
وأضاف : أقول للاعبي الزمالك ركزوا في بطولة أفريقيا، وكأس السوبر، ومباراتكم مع الأهلي يوم 24 فبراير.. فيه فرق كبير بين بطولة الدوري وبطولة أفريقيا والسوبر الأفريقي
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