شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فسخ العقد.. بوطيب مع الزمالك = 5 أهداف فى 25 مباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية إعلان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن العقد مع خالد بوطيب تم فسخه لعدم انتظام اللاعب فى التدريبات، و عدم خضوعه لإجراء عملية جراحية فى أحد المستشفيات التى ابلغه النادى بها .

وتواجد اللاعب فى مقر اتحاد الكرة لتقديم شكوى ضد ناديه بعدم الحصول على مستحقاته المتأخرة مطالبا بفسخ العقد ، وهو ما يعنى انتهاء العلاقة بين اللاعب والقلعة البيضاء .

نرصد فى التقرير التالى أهم ما قدمه بو طيب مع الزمالك قبل توتر العلاقة مع مسئولى النادى:

القيمة التسويقية للاعب : مليون يورو انضم للزمالك فى :يناير 2019 شارك مع الزمالك فى : 25 مباراة سجل اهداف مع الفريق : 5 أهداف فى كل البطولات ظهر بوطيب فى بطولة الدورى مع الزمالك : 14 مباراة شارك بوطيب فى بطولة الكونفدرالية : 9 مواجهات عدد الدقائق التى شارك فيها مع الفريق : 900 دقيقة بطولات حققها بو طيب مع الزمالك : بطولة الكونفدرالية البطاقات الصفراء التى حصل عليها مع الأبيض: إنذار واحد.

أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن خالد بو طيب لاعب الفريق رفض الخضوع للكشف الطبى أكثر من مرة، وتم حجز أكثر من مستشفى إلا أنه رفض، وامتنع عن حضور التدريبات، وتمت مخاطبته أكثر من مرة دون جدوى، فتم فسخ العقد.

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أضاف منصور أن بو طيب سيذهب إلى اتحاد لكرة، وسيجد العقد مفسوخا، فرئيس الزمالك رجل قانون، وما حدث مع أجوجو من قبل لن يتكرر مرة أخرى.

وأشار رئيس الزمالك إلى أنه تم حجز 3 مستشفيات لخضوع اللاعب لعملية جراحية لكنه رفض الذهاب إلى المستشفيات، ولأن العقد ينص على الفسخ أولا، لذلك فسخنا العقد.

وتواجد خالد بو طيب لاعب الزمالك اليوم فى مقر اتحاد الكرة لتقديم شكوى ضد ناديه بعدم الحصول على مستحقاته ويطالب بفسخ التعاقد.

وكانت إدارة نادى الزمالك قد استقرت على فسخ التعاقد مع خالد بوطيب، بعد رفضه الخضوع لفحوصات طبية واجراء العملية الجراحية لدي المستشفيات الت ىحجزها نادى الزمالك.

وأجرى اللاعب عملية فى الركبة خلال الفترة الماضية وحاول مسئولو الزمالك التواصل معه للاطمئنان على حالته ومعرفة موعد عودته للفريق ،وولكن دون جدوى لم يعود اللاعب للتأهيل او التدريب.