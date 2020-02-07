محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
شهد يوم الخميس عددا من المباريات الهامة، والتي جاء أبرزها فوز الأهلي على بيراميدز، وإقصاء ريال مدريد وبرشلونة من كأس ملك إسبانيا، بجانب الكشف عن مصير تأجيل مباراة القمة في الدوري المصري.
وجاءت أبرز أخبار أمس (الخميس) كالتالي:
اتحاد الكرة يحسم مصير قمة الأهلي والزمالك في بيان رسمي
"رغم بيان اتحاد الكرة".. القمة مهددة بالتأجيل للمرة الثالثة
الخطيب يغادر إلى فرنسا لإجراء فحوصات طبية
الأهلي يكسر عقدة بيراميدز بانتصار +90
فايلر يحقق رقما تاريخيا مع الأهلي.. ماذا يفصله عن جوزيه؟
أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد فوز الأهلي على بيراميدز
صدمة كبرى.. سوسيداد يسقط ريال مدريد في ملعبه برباعية ويقصيه من الكأس
صدمة جديدة.. بلباو يقصي برشلونة من كأس إسبانيا في الوقت القاتل
قانون كرة القدم يكشف.. هل هدف الأهلي أمام بيراميدز صحيح؟
تركي آل الشيخ يُعلن حضور "مشروط" لقمة الأهلي والزمالك في الدوري
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة الرياضية: الأهلي يقهر بيراميدز.. وهل تتأجل القمة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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