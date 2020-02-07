لجنة الحكام ترفض معاقبة إبراهيم نور الدين بعد أزمة لقاء الأهلي وبيراميدز

رفضت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، معاقبة الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، بعد أزمة لقاء الأهلي وبيراميدز أمس بالدوري.

أكد مصدر باللجنة أن إبراهيم نور الدين لم يخطيء حتى يعاقب لأن الملعب كان به كرة واحدة أثناء تنفيذ الركنية كما أن

وجود كرة ثانية دون تأثير على سير اللعبة لا يمثل مخالفة للوائح التي تسمح في الأساس بتنفيذ الرمزيات بسرعة طالما أن لاعبي الفريقين بالكامل موجودين في أرض الملعب.