أمير مرتضى منصور: خالد بو طيب لاعب دولي

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك أن الدولي المغربي خالد بوطيب لاعب محترف والدليل على ذلك أنه خاض العديد من المباريات في مركز غير مركزه الأساسي.

وقال أمير في تصريحاته عبر أون سبورت: "خالد تعرض للإصابة الموسم الماضي خلال لقاء الإسماعيلي، وفوجئنا باستدعائه لأمم إفريقيا 2019 واللاعب طلب الذهاب وفوجئنا بإصابته في المغرب وعاد بإصابتين ورفض

أن يتعالج عن طريق الجهاز الطبي بنادي الزمالك وكان يريد أن يذهب لطبيب آخر في فرنسا ومن هنا كان الخلاف معه".

وأتم: "اللاعب سافر ولم يعد ولهذا تم فسخ العقد معه بشكل قانوني ومن طرف واحد وقدمنا شكوى بأن اللاعب رفض أن يتعالج وهذا يمنحنا حق استرداد لأموال أو مبلغ

معين".

وعن فرجاني ساسي قال: "اللاعب سعيد في الزمالك ولم يحدث أحد في مسألة رحيله وحتى لو رحل سيرحل عن طريق الزمالك".

واختتم: "فوجئت برحيل حمدي النقاز كنت بنزل معاه انترفيوهات بنته في المدارس التي يقدم لها بها، كنت عارف إنه مشتت وله عروض في الخارج، ولكن لم اكن أتوقع رحيله بهذا الشكل، كان واخد دفعتين من مستحقاته الدفعة الثالثة كانت من المفترض أن تكون في شهر 4، وهناك شكوى مقدمة بذلك وعقده ميعديش 500 ألف دولار في السنة"