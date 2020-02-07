رئيس الاتحاد الافريقي يشيد بمستوى منتخب مصر لكرة الصالات

اشاد احمد احمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم بمستوي المنتخب المصري لكرة الصالات خلال بطولة الأمم الأفريقية لكرة الصالات المقامة بالمغرب جاء ذلك خلال لقائه بالدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري والمشرف علي كرة الصالات أثناء زيارته لمدينة العيون المغربية والتي تستضيف البطولة. يذكر ان منتخبنا الوطني يلتقي اليوم بنظيره المغربي في المباراة النهائية في العاشرة مساء اليوم الجمعة وكان فراعنة الصالات قد تاهلوا لكأس العالم بليتوانيا 2020 بوصولهم للمباراة النهائية. وابدي احمد احمد اعجابة بمستوي منتخبنا الوطني و وصوله لكأس العالم ليتوانيا 2020 وقال إن المنتخب المصري قدم اداء مميز خلال البطولة . خلال البطولة . وقام بسؤال سحر عبد الحق عن توقعاتها للمباراة النهائية وقالت عبد الحق أن المنتخب المصري والمغربي وصلا لكأس العالم وأنها تتمني الفوز للمنتخب المصري. Advertisements جاء ذلك علي هامش اجتماع احمد احمد بوفود المنتخبات المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية لكرة الصالات في وجود فوزي لقجع رئيس اتحاد الكرة المغربي والرابطة الإعلامية بمدينة العيون وأشاد بالتنظيم مؤكدا علي نجاح البطولة. وقامت الرابطة الإعلامية بتكرم الدكتورة سحر عبد الحق ونادر رشاد المدرب العام بالجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات كما حرصت السيدة خديجة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المغربي بتكريم سحر عبد الحق . وإشادة عبد الحق خلال التكريم بمدينة العيون والجهود المبذولة في المنشآت الرياضية الكثيرة بالمدينة والاهتمام بالرياضة علي مستوي الرجال والنساء وقالت إن مدينة العيون تشبه مدينتي الأقصر واسوان بمصر وأنها تتمني زيارتها فيما بعد مره اخري . من ناحية أخري عقدت اللجنة المنظمة للبطولة الاجتماع الفني استعدادا للمباراة النهائية التي تجمع المنتخب المصري والمغربي بحضور طاقم حكام المباراة التونسي والدكتورة سحر عبد الحق مندوب عن المنتخب المصري ونواف المدير الاداري ومندوب المنتخب المغربي وتم الاتفاق علي كافة الأمور الخاصة قبل بداية المباراة ومراسم تسليم كاس البطولة عقب نهايتها . وتقرر أن يرتدي المنتخب المصري زي ابيض كامل فيما يرتدي المنتخب المغربي القمصان الحمراء والشورت الاخضر .



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