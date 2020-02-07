الزمالك: سنحصل على حقوقنا في قضية محمود عبد المنعم كهربا

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك ان النادي سيحصل على حقوقه في قضية محمود عبد المنعم كهربا والذي رحل إلى أفيس البرتغالي ومنه إلى الأهلي.

قال أمير في تصريحاته عبر أون سبورت: "أوباما كان إيجابيا أكثر من كهربا الموسم الماضي، لذلك رحيله لن يتسبب في

ضياع الدوري، والأرقام شاهدة على حديثي، الزمالك لا يتوقف على أي لاعب مهما كان اسمه".

أضاف: "سيكون هناك تعويض لنا بالضرر الذي لحق بنا بسبب رحيل كهربا، وبعدما قدمنا شكوى للفيفا، هناك محامي إيطالي يعمل على تلك القصة، والزمالك ماديا

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سيحصل على حقوقه".

وتابع أمير مرتضى حديثه قائلا: "وضع الزمالك المادي جيد جدا، لا يوجد أي لاعب لم يحصل على مستحقاته كاملة بما فيهم حمدي النقاز".

وأكمل: "الدوري لم ينتهي والموسم الماضي خير دليل كنا راكبين الدوري الموسم الماضي وخسرنا في آخر ماتشين ونراهن على الدور الثاني"

واختتم: "هناك لاعبون هربت من الأهلي ولا أحد يتحدث، وهناك صفقات تعدت الـ42 مليون جنيه وخرجت بإعارات ولا أحد يتحدث".