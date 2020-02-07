الزمالك يتكفل بمصاريف علاج سعد محمد

أكد أحمد مرتضي منصور عضو مجلس ادارة النادي ، أن المستشار مرتضي منصور رئيس النادي قرر التكفل بمصاريف وعلاج سعد محمد ناشئ فريق كرة القدم مواليد ٢٠٠٠. القدم مواليد ٢٠٠٠. واشار الي أن النادي برئاسة المستشار مرتضي دائماً ما يقف بجوار أبناء النادي، في اي ظرف . وشدد عضو المجلس ، أن الجميع داخل ادارة النادي سيقف مع سعد حتي يعود بإذن الله أفضل مما كان ويلعب مع فريقة مرة أخري ، متمنياً له الشفاء العاجل

[Emad Younis] . وشدد عضو المجلس ، أن الجميع داخل ادارة النادي سيقف مع سعد حتي يعود بإذن الله أفضل مما كان ويلعب مع فريقة مرة أخري ، متمنياً له الشفاء العاجل[Emad Younis] Emad Younis

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