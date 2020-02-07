ألكسندر إيساك يتصدر جدول ترتيب هدافي كأس ملك اسبانيا على ظهر ريال مدريد!

خطف لاعب منتخب السويد ونادي ريال سوسيداد “ألكسندر إيساك” الأضواء من الجميع في مباراة أمس الخميس 6-2-2020 أمام ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، عندما صنع الهدفين الأول والرابع لفريقه قبل أن يتكفل بتسجيل الهدفين الثاني والثالث.

ورفع ألكسندر إيساك رصيد أهدافه لـ 7، ليعتلي صدارة جدول ترتيب هدافي كأس ملك إسبانيا نسخة 2020/2019، متفوقًا على أسماء لها باع طويل مع الكرة الإسبانية أمثال ليونيل ميسي وكريم بنزيمة وأنطوان جريزمان وأدوريث وإينياكي ويليامز.

ويقضي ألكسندر إيساك موسمه الأول مع ريال سوسيداد بعد انضمامه من فريق بوروسيا دورتموند الألماني الذي لم يمنحه الفرصة كاملة على مدار الثلاث سنوات الماضية بعد ضمه من نادي AIK السويدي.

وانضم البالغ من العمر 20 عامًا لصفوف بوروسيا دورتموند الألماني عام 2017، وبعد مشاركته في 8 مباريات فقط مع الفريق الأول وفريق الشباب، رحل إلى نادي فيليم الهولندي بنظام الإعارة دون اللعب مع الفريق الأول، وفي يوليو 2019 إلتحق بصفوف ريال سوسيداد.

واستطاع إيساك إحراز 6 أهداف في 22 مباراة بالدوري الإسباني هذا الموسم، بالاضافة إلى 7 أهداف كان آخرهم ثنائية أمام ريال مدريد، ليضع نفسه على عرش هدافي كأس ملك إسبانيا.

وينافس لاعب ميرانديس “ماتيوس اياس” على لقب هداف الكأس برصيد 5 أهداف في المركز الثاني بلائحة الهدافين بفارق هدف وحيد عن “روبرتو سولدادو” المتأهل لنصف النهائي رفقة غرناطة.

ويتساوى كل من جناح ريال سوسيداد “عدنان يانوازي”، وجناح أثلتيك بلباو “إينياكي ويليامز” وصانع ألعاب فياريال “سانتي كاثورلا” مع سولداود في نفس رصيد الأهداف.

والتالي قائمة هدافي كأس ملك إسبانيا 2020/2019

اللاعب ???? الفريق ???? عدد الأهداف ⚽️ والتمريرات الحاسمة ???? ألكسندر إيساك ???????? ريال سوسيداد 7 أهداف + 2 تمريرات حاسمة ماتيوس الياس ???????? ميرانديس 5 أهداف روبرتو سولدادو ???????? غرناطة 4 أهداف + 2 تمريرات حاسمة سانتي كاثورلا ???????? فياريال 4 أهداف + 1 تمريرات حاسمة عدنان يانوزاي ???????????????? ريال سوسيداد 4 أهداف + 1 تمريرات حاسمة إينياكي ويليامز ???????? أثلتيك بلباو 4 أهداف + 1 تمريرات حاسمة Advertisements بارينيتشيا موجوروزا ???????? ريال سوسيداد 3 أهداف + 3 تمريرات حاسمة دي بلاسيس ???????? إيبار 3 أهداف + 2 تمريرات حاسمة بيرشيشي ???????? أثلتيك بلباو 3 أهداف + 1 تمريرات حاسمة راي ???????? ميرانديس 3 أهداف + 1 تمريرات حاسمة كارلوس باكا ???????? فياريال 3 أهداف أنطوان جريزمان ???????? برشلونة 3 أهداف خوسيلو ???????? تينيريفي 3 أهداف ميركويلانز ???????? ميرانديس 2 أهداف + 4 تمريرات حاسمة مارتن أوديجارد ???????? ريال سوسيداد 2 أهداف + 3 تمريرات حاسمة

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