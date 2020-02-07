رياضة | نجم آستون فيلا مطلوب في إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم آستون فيلا مطلوب في إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن اهتمام قطبي برشلونة وريال مدريد بجاك جريليش نجم خط وسط أستون فيلا الإنجليزي بضمه بعد نهاية الموسم الحالي وذلك بعد تألقه في الأسابيع الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن جريليش يعتبر من أهم النجوم في إنجلترا في الفترة الحالية وهو ما لفت إليه أنظار أكثر من ناد في مقدمتها مانشستر يونايتد وليفربول.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مانشستر يونايتد هو الأقرب لضم جريليش لكن ناديي برشلونة وريال مدريد قد يؤجلان حسم الصفقة.

Advertisements

وأكدت الصحيفة البريطانية أن هناك اهتمامًا من طرف عملاقي الدوري الإسباني ريال مدريد وبرشلونة لضم جريليش البالغ من العمر 24 عامًا ولكنهما سينتظران حتى نهاية الموسم قبل أن يحسما قرارهما النهائي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن برشلونة وريال مدريد يرون أن الانتظار حتى نهاية الموسم قد يكون مفيدًا لهما، حيث إنه في حالة هبوط أستون فيلا إلى الدرجة الأولى الإنجليزي ربما قد تنخفض قيمة جريليش مما سيكون من السهل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن جريليش سجل في الدوري الإنجليزي الممتاز 7 أهداف وصنع 5 أهداف أخرى وهو القائد الحالي لأستون فيلا الذي يقوده المدير الفني دين سميث.