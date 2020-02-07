رياضة | مواعيد مباريات الجولة المقبلة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات الجولة المقبلة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " يوم السبت المقبل الموافق 8 فبراير بمواجهة نادي إيفرتون أمام نظيره نادي كريستال بالاس في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة بينما يلتقي نادي واتفورد نظيره نادي برايتون فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.

وفي يوم الأحد الموافق 9 فبراير يواجه نادي شيفيلد يونايتد نظيره نادي بورنموث بينما يستضيف نادي مانسشتر سيتي نظيره نادي وست هام يونايتد علي ملعب الاتحاد الدولي بمدينة مانشستر بينما يستضيف نادي والفرهامبتون نظيره نادي ليستر سيتي يوم الجمعة الموافق 14 فبراير في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

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بينما يواجه نادي ساوثهامتون نظيره نادي بيرنلي ويستضيف نادي نوريتش سيتي نظيره نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح يوم السبت الموافق 15 فبراير الجاري.

ويستضيف نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه نظيره نادي توتنهام هوتسبير ويواجه نادي نيوكاسل يونايتد نظيره نادي آرسنال يوم الأحد الموافق 16 فبراير الجاري.

وتختتم الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " يوم الاثنين الموافق 17 فبراير الجاري بمواجهة قوية من العيار الثقيل تجمع بين نادي تشيلسي أمام نظيره نادي مانشستر يونايتد في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.