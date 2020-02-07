رياضة | ترتيب هدافي الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتربت منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري السعودي الممتاز من الانتهاء بأخر ثلاث مباريات اليوم الجمعة 7 فبراير في الجولة.

مواعيد مباريات اليوم من الدوري السعودي الممتاز

أبها × الوحدة

وتلعب هذه المباراة اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت السعودية.

الحزم × الفيحاء

بينما تلعب هذه المباراة في تمام الساعة الخامسة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السادسة ونصف مساءا بتوقيت السعودية.

الفيصلي × الشباب

فيما تلعب هذه المباراة في تمام الساعة السابعة وعشرين دقيقة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثامنة وعشرين دقيقة مساءا بتوقيت السعودية.

متصدر ترتيب الدوري السعودي الممتاز

ويتصدر نادي الهلال جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي الممتاز برصيد 38 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها حتى الآن في بطولة الدوري.

ترتيب هدافي الدوري السعودي الممتاز

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ويستعرض موقع "الخليج 365" جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي الممتاز قبل انتهاء الجولة السابعة عشر اليوم كالآتي:

1- جوميز لاعب الهلال 14 هدف

2- عبد الرازق حمد الله لاعب النصر 13 نقطة

3- عمر السومة لاعب الأهلي 11 نقطة

4- كارلوس إدواردو لاعب الهلال 10 أهداف

5- اندريا ماستينور لاعب العدالة 8 أهداف

6- نافاريس لاعب الأهلي 8 أهداف

7- رومارينيو لاعب الاتحاد 8 أهداف

8- فريدي لاعب الفتح 7 أهداف

9- روني فرنانديز لاعب الفيحاء 7 أهداف

10- يوسف نياكاتي لاعب الوحدة 7 أهداف