رياضة | ترتيب الدوري المصري الممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري المصري الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز أمس الخميس 7 فبراير بأخر مباراتين في الجولة.

نتائج مباريات الأمس من الدوري المصري الممتاز

المصري × طنطا

وانتهت هذه المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

بيراميدز × الأهلي

بينما انتهت هذه المباراة بفوز النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف.

متصدر الدوري المصري الممتاز

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 39 نقطة من أصل 13 مباراة خاضها المارد الأحمر حتى الآن في بطولة الدوري.

جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز

ويقدم لكم موقع "الخليج 365" جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز عقب انتهاء الجولة السادسة عشر كالآتي:

1- الأهلي 39 نقطة

2- المقاولون العرب 32 نقطة

3- الزمالك 28 نقطة

4- الاتحاد السكندري 27 نقطة

Advertisements

5- بيراميدز 26 نقطة

6- إنبي 23 نقطة

7- الإنتاج الحربي 22 نقطة

8- سموحة 21 نقطة

9- الإسماعيلي 21 نقطة

10- حرس الحدود 18 نقطة

11- الجونة 18 نقطة

12- المصري 17 نقطة

13- طلائع الجيش 15 نقطة

14- أسوان 15 نقطة

15- وادي دجلة 14 نقطة

16- طنطا 14 نقطة

17- مصر المقاصة 13 نقطة

18- نادي مصر 11 نقطة