رياضة | تعرف على تقييم نجوم ريال مدريد بعد توديع كأس إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على تقييم نجوم ريال مدريد بعد توديع كأس إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر ريال سوسيداد أكبر مفاجأت الموسم الحالي بإقصاء ريال مدريد من بطولة كأس ملك إسبانيا على أرضه ملعب سانتياجو برنابيو بالفوز عليه بأربعة أهدافٍ مقابل ثلاثة أهداف وذلك في إطار دور الثمانية من البطولة ليُنهي الضيوف رحلة أصحاب الأرض في بطولة كأس إسبانيا هذا الموسم.

وسجل رُباعية ريال سوسيداد كلا من مارتين أوديجارد في الدقيقة 22 و ألكسندر إيزاك سجل هدفين في الدقيقتين 54 و 56 وميكل ميرينيو في الدقيقة 69، بينما سجل هدفي الميرنجي كلا من مارسيلو في الدقيقة 59 ورودريجو جوس في الدقيقة 81.

وحصل البرازيلي فينيسيوس جونيور على أعلى تقييم بين لاعبي ريال مدريد في مُباراة عادوا فيها متأخرين دون أن تُسعفهم تلك العودة في تفادي الهزيمة والخروج من الكأس. وإليكم كامل درجات تقييم نجوم الملكي أمام ريال سوسيداد :

- ألفونس أريولا : 5.5

- ناتشو فيرنانديز : 7.2

- إيدير ميليتاو : 7.3

- سيرجيو راموس : 6.9

- مارسيلو : 8

- جيمس رودريجيز : 6.7

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- فيدي فالفيردي : 7.3

- توني كروس : 7.1

- براهيم دياز : 7

- كريم بنزيما : 7.3

- فينسيوس جونيور : 8.4

* البدلاء :

- لوكا مودريتش : 6.5

- رودريجو جوس : 7.3

- لوكا يوفيتش : 6.5