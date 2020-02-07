رياضة | السوبر الأفريقي| مقارنات محلية بين هجوم الزمالك والترجي.. الكفة تميل لبطل دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السوبر الأفريقي| مقارنات محلية بين هجوم الزمالك والترجي.. الكفة تميل لبطل دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوقعت قرعة دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا العملاقين الزمالك والترجي التونسي وجها لوجه حيث يتقابل الفريقين أولا في لقاء السوبر الأفريقي منتصف فبراير الجاري بقطر.

موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الزمالك والترجي

ومن المقرر أن تُقام مباراة كأس السوبر الأفريقي بين الزمالك بطل الكونفدرالية والترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا في 14 فبراير الجاري بدولة قطر مستضيفة البطولة الأفريقية.

هجوم الزمالك في الدوري المصري وترتيبه

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ويستعرض موقع الخليج 365 الرياضي مقارنات بين بطلي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية قبل لقائها في بطولة السوبر الأفريقي حيث يحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة من خوض 14 لقاء محلي، حيث حقق الفريق الأبيض الفوز في 8 مواجهات وتعادل في 4 جولات وتلقى الهزيمة في مناسبتين.

سجل خط هجوم الزمالك 20 هدفاً في 14 جولة بمعدل هدف في اللقاء الواحد خلال موسم مخيب الآمال البيضاء حيث يتصدر الأهلي قائمة الأقوى هجوماً برصيد 37 هدف في 13 لقاء في بطولة الدوري المصري الممتاز.

هجوم الترجي في الدوري التونسي وترتبيه

وعلى الجانب الآخر يتصدر فريق الترجي الرياضي ترتيب بطولة الدوري التونسي لكرة القدم برصيد 37 نقطة من 13 جولة ، حيث حقق بطل أفريقيا الفوز في 12 لقاء وتعادل في مباراة وحيدة فقط.

سجل خط هجوم الترجي الرياضي التونسي 28 هدف في مسابقة الدوري التونسي لكرة القدم من خوض 13 جولة بمعدل هدفين في المباراة الواحدة كأقوي خط هجوم في المسابقة المحلية.