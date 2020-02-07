رياضة | بعد فك العقدة.. مكاسب الأهلي من الفوز على بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد فك العقدة.. مكاسب الأهلي من الفوز على بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغلب النادي الأهلي بصعوبة شديدة على فريق بيراميدز بهدفيم مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بملعب الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة 16 من الدوري المصري الممتاز.

وبعد تقدم مدافع بيراميدز على جبر برأسية، سجل المهاجم الجديد للأهلي أليو بادجي هدف التعادل، بعد أن إصطدمت به تسديدة زميله أليو ديانج، الذي تكفل بإحراز هدف الفوز في الدقيقة 93.

وحقق الأهلي ومدربه السويسري رينيه فايلر، العديد من المكاسب المادية والمعنوية، قبل الإستحقاقات الهامة التي تنتظر الفريق على صعيد بطولتي الدوري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا.

مواصلة تصدر الدوري المصري الممتاز

واصل الأهلي تحقيق العلامة الكاملة، بتحقيقه فوزه الثالث عشر على التوالي، ورفع رصيده للنقطة 39 دون تعادل أو خسارة، ليواصل سجله الناصح في البطولة المحلية.

كسر رقم بونفرير

استطاع فايلر بفوزه على بيراميدز اليوم، تخطي الرقم القياسي المسجل بإسم الهولندي جو بونفرير، مدرب الأهلي الأسبق في موسم 2002/2003، والذي حقق 12 فوزاً متتالياً في الدوري منذ مطلع الموسم.

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وسيوجه فايلر أنظاره نحو كسر رقم مدرب الأهلي التاريخي مانويل جوزيه، والذي فاز في 17 مباراة متتالية في موسم 2004/2005.

فك عقدة بيراميدز

بعد ثلاث هزائم متتالية في الدوري والكأس، حقق الأهلي الفوز على بيراميدز، ليحقق الأهلي فوزه الأول على الفريق، منذ تغيير إسمه وملكيته قبل عامين، فشل خلالها الأهلي في تخطي الفريق، والذي دائماً ما تشهد مبارياته مع الأهلي إثارة كبيرة.

تألق صفقة الأهلي الجديدة

أظهر السنغالي أليو ادجي، والمنضم للأهلي في فترة الإنتقالات الشتوية من رابيد فيينا النمساوي، آداء كبيراً اليوم، عقب نزوله بدلاً من مروان محسن في الشوط الثاني.

وتسبب بادجي في هدفي الأهلي اليومـ بعد ن حول تسديدة ديانج في مرمى المهدي سليمان، قبل أن يهيئ كرة الهدف الثاني القاتل برأسه لديانج أيضاً.

وسبب بادجي إزعاجاً كبيراً لدفاع بيراميدز، بفضل تحركاته وسرعته بسبب برجله الواسع، بالإضافة لبنيته الجسمانية الكبيرة وطوله الفارع، والذي يمكنه من إلتقاط الكرت الهوائية، وبالتأكيد سيكون له دور أساسي في قيادة هجوم الأهلي في المناسبات القادمة.