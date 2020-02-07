رياضة | أتلتيك بلباو ضد برشلونة.. أول تعليق من كيكي سيتين بعد الخروج من الكأس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أتلتيك بلباو ضد برشلونة.. أول تعليق من كيكي سيتين بعد الخروج من الكأس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر كيكي سيتين المدير الفني لنادي برشلونة عن غضبه بعد الخسارة، أمام نظيره نادي اتلتيك بيلباو، بنتيجة هدف مقابل لاشئ ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس ملك أسبانيا في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب السان ماميس الدولي بمدينة بيلباو.

تعرف علي تصريحات كيكي سيتين بعد مباراة أتلتيك بلباو ضد برشلونة في كأس ملك أسبانيا:

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قال كيكي:" سجل بيلباو من فرصة ونحن من فرص كثيرة لم نسجل، كرة القدم احيانا غير منطقية، احيانا تفوز ولا تستحق، شتيجين لم نراه يتصدى لكرات من الخصم، وحارسهم تصدى لعدة كرات، فرصنا كثيرة، وهم من فرصة سجلوا أنا قررت اراحة جريزمان لأن هناك مباريات كثيرة في المستقبل، وانا اختار التشكيلة حسب المتطلبات والقادم من المباريات كنا الطرف المسيطر على المباراة، وهم وجدوا طريقهم للمرمى من فرصة أعتقد أن مستوى الفريق اليوم كان جيد جدا".

وأضاف سيتين بعد مباراة أتلتيك بلباو ضد برشلونة:"أعطى الفريق صورة جيدة للغاية، وكان متفوقا، نحن نفتقد مزيدا من النجاح في استغلال الفرص، ولكن هذا الأمر سيأتي هناك ايام تتاح لك فرصة واحدة وتسجل منها، وفي ايام اخرى تتاح لك 10 فرص ولا تسجل اي هدف، صحيح انك تحفز لاعبيك في المران، ولكن المباريات قصة اخرى، وعالم آخر، لا يمكنك التحكم بها من موقعي لم أر ركلة الجزاء لدي يونغ، ولكن قيل لي أنها ركلة جزاء واضحة، ولن نتحدث عن التحكيم تعاملنا مع اللعبة بشكل جيد، عرفنا كيف نعاني، كانت صورة الفريق جيدة، وكنا نستحق العبور، ولكن من المؤسف انهم سجلوا من فرصة واحدة، هذا مؤلم".

واختتم المدرب تصريحاته قائلا بعد مباراة أتلتيك بلباو ضد برشلونة:" اصابة بيكيه غير خطيرة، هو كان يعاني من حمى، ولديه ارهاق بدني فقط قلت دائما ان النتيجة هم اهم شيء، ولكن الاحاسيس ايضا مهمة جدا، واليوم الاحاسيس جيدة، والفريق عمل بشكل جيد".