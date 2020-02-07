رياضة | رقم سلبي لزيدان مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رقم سلبي لزيدان مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر ريال سوسيداد مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على ريال مدريد بأربعة أهدافٍ مقابل ثلاثة أهداف في المُباراة التي احتضنها ملعب سانتياجو برنابيو وذلك في إطار منافسات دور الثمانية من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وسجل رُباعية ريال سوسيداد كلا من مارتين أوديجارد في الدقيقة 22 وسجل ألكسندر إيزاك في الدقيقتين 54 و 56 وميكل ميرينو هدف في الدقيقة 69 بينما سجل ثلاثية ريال مدريد كلا من مارسيلو في الدقيقة 59 وردريجو جوس في الدقيقة 81 وناتشو في الدقيقة 93.

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وأفادت تقارير صحفية إحصائية بأن خيارة الملكي أضافت رقم سلبي في مشوار الفرنسي زين الدين زيدان مع ريال مدريد، حيث لم يستقبل الفريق في ولايته الأولى أو الثانية أربعة أهدافٍ في مُباراة واحدة قبل مواجهة ريال سوسيداد.

وكان رقم آخر تحقق من مواجهة سوسيداد بالهدف الذي أحرزه أوديجارد، حيث أصبح عدد الأهداف التي استقبلها ريال مدريد هذا الموسم في كل المُسابقات 12 هدفاً ثُلثهم جاء بواسطة لاعبين سابقين للملكي فأحرز في شباك ريال مدريد كلا من بورخا مايورال نجم ليفانتي وبابلو سارابيا نجم باريس سان جيرمان وويليان جوزيه نجم ريال سوسيداد الذي أحرز هدفه في مُباراة الدوري.

وتعتبر الخسارة في سانتياجو برنابيو هي الخسارة الثالثة لريال مدريد منذ بداية القرن الحادي والعشرين في المُواجهات المُنفردة (مواجهة المُباراة الواحدة وليست بنظام الذهاب والعودة) وجميعم كانوا في بطولة كأس الملك، حيث خسر في بطولة الكأس من ديبورتيفو لاكورونا في 2002 في المباراة النهائية وخسر مُجدداً من جاره أتلتيكو مدريد في نهائي 2013 بنفس النتيجة.