رياضة | تصريحات مثيرة من بيكيه بعد الهزيمة من اتليتك بلباو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريحات مثيرة من بيكيه بعد الهزيمة من اتليتك بلباو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث المدافع الإسباني جيرارد بيكيه لاعب فريق برشلونة على هزيمة الفريق من اتليتك بلباو بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات دور الربع نهائي من كأس إسبانيا.

وقال بيكيه في تصريحات صحفية : "‏لدينا اتحاد كبير في غرفة الملابس، الاقصاء اليوم ضربة قوية، لكننا اظهرنا اننا في غرفة الملابس قد اتخذنا خطوة للامام من خلال اللعب بشكل جيد رغم كل الضوضاء".

وأضاف : "‏الوحدة بين اللاعبين والموظفين هي في الحد الأقصى، ونحن في وقت صعب، ولكن هناك راحة البال والثقة في غرفة الملابس للفوز باللقبين المتبقيين".

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وأشار : "علينا العودة إلى طريق الانتصارات، ولدينا لاعبون لديهم الكثير من القدرة على تحقيق ذلك، ‏ولدينا رغبة كبيرة في تغيير هذه الضوضاء الموجودة حول النادي".

وواصل عن الجدال بين ميسي وابيدال : "كل واحد يعرف ما الشيء الذي قام به بشكل جيد، وما الشيء الذي لم يقم به بشكل جيد ورمي الأشياء في وجوهنا لا يساعد ما يتعين علينا القيام به هو التركيز على المباريات، وتحقيق الفوز والعودة لسكة الانتصارات".

وأكمل : "‏الخروج من الكأس ضربة قاسية، لكننا سعداء بكيفية تفاعل الفريق مع كل الضجيج الخارجي الذي حصل هذا الأسبوع، ‏وأعتقد أننا لعبنا مباراة رائعة في سان ماميس، لكن الفرص اليوم لم تدخل، ونحن متأذون لأنها فرصة مهمة ضائعة اليوم بفقدان لقب".

وتابع : "‏إن رمي الأشياء في وجهنا لا يساعد، وهنا يعلم الجميع ما فعلوه بشكل جيد وما لم يفعلوه، هناك لقبان للقتال من أجلهما، ولدينا الكثير من القدرة على تحقيق ذلك، والوحدة في غرفة الملابس هي في الحد الأقصى".