طيران الإمارات الراعي الرسمي لـ"أولمبيك ليون" الفرنسي لـ5 سنوات

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طيران الإمارات الراعي الرسمي لـأولمبيك ليون الفرنسي لـ5 سنوات

الجمعة 7 فبراير 2020

أعلنت اليوم طيران الإمارات ونادي أولمبيك ليون الذي يعد في طليعة أندية كرة القدم الفرنسية توقيع عقد رعاية لمدة 5 سنوات.



وبموجب عقد الرعاية، تصبح طيران الإمارات الراعي الرسمي الرئيسي للنادي الفرنسي بمدينة ليون بدءا من موسم 2020 / 2021.

وسوف يظهر شعار طيران الإمارات الشهير"Fly Better "على معدات تدريب الفريق وقمصان اللاعبين في جميع مباريات النادي، بما في ذلك بطولة فرنسا وكأس أوروبا حتى يونيو/حزيران 2025.

وبالإضافة إلى رعاية القميص، فإن الاتفاقية ستتيح لطيران الإمارات إبراز علامتها التجارية في استاد جروباما Groupama، بالإضافة إلى مرافق الضيافة وبطاقات حضور المباريات وحقوق تسويقية أخرى.

ورحب الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات بانضمام فريق أولمبيك ليون إلى قائمة الرعاية الرياضية لطيران الإمارات.

وقال إن استراتيجية طيران الإمارات طويلة الأمد تقوم على مشاركة عملائنا في جميع أنحاء العالم والتواصل معهم من خلال الرياضة، "وقد وجدنا في نادي أولمبيك ليون شريكاً يجسد وعد شعارنا بتميز دائم والسعي لتحقيق أعلى مستويات النجاح".

وتابع: "كما أن هناك تواصلا مباشرا بين ليون ودبي من خلال رحلات طيران الإمارات اليومية بين المدينتين".

وأكد أنه لا شك في أن هذه الشراكة تفوق مجرد صفقة تجارية، ذلك أنها تعزز أيضاً مساهمة طيران الإمارات في المجالين الاقتصادي والاستثماري لمنطقة ليون وفرنسا عامةً التي بدأنا خدمتها برحلاتنا منذ نحو 3 عقود.

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ويحظى أولمبيك ليون بمكانة بارزة في أوساط أندية كرة القدم الفرنسية.

كما شارك النادي الفرنسي في كأس أوروبا للعام الثالث والعشرين على التوالي وشكل الانسجام بين أعضاء الفريق والروح الرياضية والجمهور الوفي، الذي يتبع الفريق أينما حل، عوامل أساسية في اتخاذ طيران الإمارات قرار الشراكة مع الفريق.

من جانبه، قال رئيس نادي أولمبيك ليون، جان- ميشيل أولاس، إن "خطوة طيران الإمارات تمثل فرصة رائعة لنادينا ومدينتنا، ونحن سعداء بالشراكة مع رائدة عالمية حقيقية".

وتابع أن "طيران الإمارات تجسّد الأناقة وجودة الخدمة وهي علامة تجارية متميزة لها سجل حافل في رعاية كرة القدم والرياضة ولا شك في أن هذه الشراكة طويلة الأجل تمثّل فرصة ممتازة لنا".

وأكد: "نحن ممتنون لطيران الإمارات على الثقة التي أولتنا إياها ونتطلع إلى العمل معاً في السنوات الخمس المقبلة.

وبالإضافة إلى الشهرة العالمية لفريق أولمبيك ليون، فقد لعبت ليون دورا مهما في هذه الشراكة، ذلك أن المدينة تصنف واحدة من أفضل المدن الأوروبية وتزدهر وجهة من الناحيتين الاقتصادية والسياحية.

وكانت طيران الإمارات أول ناقلة جوية تربط ليون مع دولة الإمارات، وعلى نطاق أوسع عبر دبي مع الشرق الأوسط وشرق أفريقيا وجنوب آسيا عندما أطلقت رحلات مباشرة إلى ليون في عام 2012.

وتعزز هذه الشراكة أيضا التزام طيران الإمارات نحو منطقة رون ألب Ron Alpes ومساهمتها في النمو الاقتصادي من خلال ربط ليون ببعض من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم عبر شبكة خطوطها الواسعة التي تغطي 158 وجهة في قارات العالم الست.