شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يودع كأس ملك إسبانيا بهدف وليامز في اللحظات الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ودع برشلونة صاحب الرقم القياسي في الفوز باللقب برصيد 30 مرة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم من دور الثمانية مساء الخميس بعدما خسر 1-صفر أمام مستضيفه أتليتيك بيلباو بهدف إيناكي وليامز من ضربة رأس في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وحول المهاجم وليامز تمريرة عرضية إلى داخل الشباك ليشعل احتفالات الجماهير باستاد سان ماميس ويكرر الفرحة بهدف أريتز أدوريز في الوقت المحتسب بدل الضائع في الفوز 1-صفر على برشلونة في الجولة الأولى للدوري هذا الموسم.

وانضم بيلباو إلى ريال سوسيداد وغرناطة وميرانديس في قرعة الدور قبل النهائي يوم الجمعة والتي لن تضم ريال مدريد وبرشلونة وأتليتيكو مدريد لأول مرة في 17 عاما.

وقال كيكي سيتين مدرب برشلونة إنه يشعر بالألم بعد الخروج لكنه راض عن أداء فريقه.

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وأضاف «اليوم سار كل شيء على ما يرام ما عدا النتيجة. قطعنا خطوة للأمام فيما يتعلق بأسلوب اللعب وأنا راض عن العديد من الأشياء التي فعلناها ولا أنظر للنتيجة فقط».

وأضاع ليونيل ميسي قائد برشلونة فرصة قرب النهاية إذ اكتفى بالتسديد في قدم أوناي سيمون حارس بيلباو كما أهدر زميله أنطوان جريزمان كرة أخرى.

وبدا أن المباراة في طريقها للوقت الإضافي عندما أهدر وليامز فرصة من داخل منطقة الجزاء لكنه عوض ذلك بلمسة بسيطة بضربة رأس لتمريرة إيباي جوميز العرضية في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأبلغ وليامز الصحفيين «لا أجد ما أقوله ولا يجب أن تفقد إيمانك مطلقا. الجماهير استحقت هذه اللحظة بعد مساندتهم لنا والآن أتمنى تحقيق الحلم والفوز باللقب».

وكان الفوز بمثابة الثأر لبيلباو بعدما ودع كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة في 2017 و2016 وخسر أمامه في النهائي في 2009 و2012 و2015.

وبلغ الفريق القطالوني المباراة النهائية في آخر ست نسخ لكنه ودع البطولة مع ريال مدريد بعدما خسر فريق المدرب زين الدين زيدان 4-3 أمام ضيفه ريال سوسيداد في وقت سابق من يوم الخميس.